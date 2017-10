"¿Quién lo metió a Lavalle a reformador institucional?, asunto que no es del arma de Caballería. A Onganía le puede suceder lo mismo. La impresión que esta gente me da no puede ser peor. Sin embargo tengo esperanzas de que la oficialidad joven que ha de haber visto con amargura los nombramientos produzca, como en nuestro tiempo, una revisión, porque de lo contrario Onganía y su gobierno están irremisiblemente perdidos. Yo soy sastre y conozco el paño. O me equivoco mucho o esto no va a quedar así…los jefes y oficiales presionarán para que así sea en su momento. Recuerde a Ramírez, Rawson y al mismo Farrel. Nosotros debemos hacer lo indecible para evitar que los peronistas se metan, ni a favor ni en contra."