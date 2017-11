"En estas circunstancias Cristina Kirchner ha tenido un gesto bastante inhumano hacia conmigo, hacia con mi familia… Somos muchos en la familia y nos conocemos de toda la vida… Me extrañó el gesto que tuvo". Con esas palabras Alessandra Minnicelli, la esposa del ex ministro Julio De Vido, se refirió a la actitud que adoptó la ex Presidente en las últimas semanas cuando la Justicia pidió el desafuero de su marido y avanzó con la detención.