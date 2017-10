Pero las intenciones de Macri no terminan aquí. En Casa Rosada no descartan una avanzada en la justicia laboral para terminar con el negocio de la "industria del juicio" que une a ciertos magistrados de ese fuero con conocidos estudios que aún tienen relación con la burocracia del Ministerio del Trabajo. No es casualidad que Héctor Recalde, jefe de la bancada kirchnerista y conocido laboralista, haya anunciado que no participará de la convocatoria en el CCK.