Por el lado de Florencio Randazzo, las aguas no quedaron quietas después de los comicios. El ex ministro de Cristina Kirchner y otro de los perdedores de la puja electoral de anoche, se cruzó mensajes de texto con Massa y ante una charla con su núcleo duro reiteró una suerte de oración peronista: "Debemos reconstruir con humildad, inteligencia y autocrítica", dijo. Ninguna de estas virtudes tuvo en sus manos la ex presidenta ni tampoco mostró ayer en la noche de la derrota.