Unidad Ciudadana mantuvo en términos generales la tendencia de votos de las PASO. Pero como se preveía, la victoria no coincidió con las expectativas. En promedio, Cristina Kirchner cosechó un 38% de los sufragios en la región, según cálculos comparativos de Infobae entre resultados oficiales. Aunque parezca poco intuitivo, el Frente para la Victoria alcanzó ese mismo promedio hace dos años, cuando el candidato fue el ex gobernador Daniel Scioli y el justicialismo no estaba dividido con el espacio Cumplir, de Florencio Randazzo. Sin distinguir entre secciones electorales, desde 2015 Cambiemos creció en el conurbano del 30 al 38 por ciento. El triunfo del oficialismo se explica en esos ocho puntos de diferencia, donde gran parte de la sumatoria de votos provino del espacio de Sergio Massa, que pasó en el mismo período desde el 23 al 11 por ciento.