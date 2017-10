En este sentido, se pudo saber que las agrupaciones HIJOS, las Madres de Plaza de Mayo y el CELS llevarán a la audiencia de la CIDH una batería de quejas relacionadas con un supuesto abandono de la política oficial en los programas de verdad y justicia por los casos de lesa humanidad. Desde la Casa Rosada informaron que Avruj elevará un informe sobre este tema en el que detallará que no sólo hubo un seguimiento de todas las querellas presentadas contra militares acusados de violación a los derechos humanos durante la dictadura sino que agregaron un caso a los 221 juicios en marcha. Se trata del caso del ex jefe del Ejército de Cristina Kirchner, el general César Milani, acusado de la desaparición del joven soldado Alberto Ledo. Este caso no fue tomado en cuenta por los organismos de derechos humanos ante la CIDH pero la administración de Macri lo planteará como querellante.