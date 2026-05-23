México

Policías de la SSC detienen a dos personas por supuesta reventa para la final Pumas vs Cruz Azul

Los efectivos aseguraron 11 boletos; ambos sujetos fueron presentados ante el Juez Cívico, quien determinará la sanción correspondiente

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Una larga fila de hombres vistiendo camisetas de Pumas esperando en las taquillas del Estadio Olímpico Universitario, con un puesto de comida al frente.
Aficionados intentan comprar boletos para la final Pumas vs Cruz Azul. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) informó que dos sujetos fueron detenidos por la posible acción relacionada a reventa de boletos para la final del Futbol Mexicano entre los equipos Pumas de la UNAM y Cruz Azul en el estadio Olímpico Universitario el domingo 24 de mayo.

Efectivos de la SSC sorprendieron a dos personas en las inmediaciones del estadio México 68, ubicado en la colonia Ciudad Universitaria, de la alcaldía Coyoacán como resultado de trabajos de investigación para la prevención de delitos vinculados a revender entradas para eventos masivos.

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La policía observó a dos hombres sospechosos que se encontraban frente a una tienda destinada a vender artículos deportivos mientras circulaba sobre avenida Universidad.

Uno de los detenidos llevó consigo una cangurera de color negro, mientras buscaba a las personas cercanas a las taquillas del estadio o que portaban playeras de Pumas y Cruz Azul, respectivamente.

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En ese momento las autoridades se acercaron a esta persona y también a otro sujeto para descartar actos delictivos. Al realizar una revisión de seguridad, en apego a los protocolos de actuación policial, los uniformados aseguraron 11 boletos para la final de la Liga Mx entre Pumas de la UNAM y Cruz Azul desde el recinto de la máxima casa de estudios.

Dos hombres de 21 y 25 años fueron detenidos por revender boletos del Pumas vs Cruz Azul
Dos hombres de 21 y 25 años fueron detenidos por revender boletos del Pumas vs Cruz Azul (Nacho Lozano)

Por lo anterior, los Efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a los dos hombres de 21 y 25 años de edad y les informaron sus derechos de ley, y junto con los boletos asegurados, ambos los presentaron ante el Juez Cívico, encargado para determinar la sanción correspondiente por dedicarse a la práctica de reventa de tickets.

¿Cómo saber si mi boleto no es falso?

El caos que se ha originado en los últimos días por la compra de boletos para la gran final Pumas vs Cruz Azul ha hecho que numerosos fanáticos cuestionen si sus entradas físicas son legítimas, es por eso que una página verificada de los Pumas UNAM mencionó algunas diferencias notadas en tickets válidos y en los que son falsos.

“Buen día, afición universitaria. Tengan mucho cuidado con la reventa, y más con los boletos físicos para el Pumas vs Cruz Azul. Están estafando mucho con boletos falsos. Acá unos ejemplos:

  • Recuerden que ya no dicen “Banamex”, que las bolas del boleto son azules y cargadas a la derecha, y que el holograma de “Ticketmaster” tiene bolas dentro con la misma “T” de la empresa.
  • Y si compran, verifiquen la fecha, el rival y los datos del mismo. Están hasta vendiendo boletos de fase regular y los hacen creer que son para la final de mañana (domingo)“.
Una página de Pumas alertó a su afición de entradas falsas
Una página de Pumas alertó a su afición de entradas falsas (X / Análisis Puma)

¿A qué hora se jugará la final?

El partido Pumas vs Cruz Azul definirá al nuevo campeón de la Liga Mexicana. La final de vuelta se realizará este domingo 24 de mayo en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria a las 19:00 horas (tiempo de México). El global está cero a cero. Pumas busca su octava estrella y Cruz Azul la décima.

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