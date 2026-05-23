Estos serían los motivos personales que llevaron a Francisco Bolívar a dejar su papel de Jotica en ‘Sin senos sí hay paraíso’

Francisco Bolívar dejó la serie 'Sin senos sí hay paraíso' antes del estreno de la nueva temporada en Telemundo, sorprendiendo a fanáticos y colegas del elenco - crédito @franciscobolivar/Instagram

El mundo del entretenimiento colombiano vivió una noticia inesperada: Francisco Bolívar, recordado por su papel de “Jotica” en la exitosa serie ‘Sin senos sí hay paraíso’, decidió abandonar el proyecto justo antes del estreno de su nueva temporada en Telemundo.

El anuncio sorprendió no solo a los seguidores de la producción, también a sus compañeros de elenco, quienes manifestaron públicamente su preocupación por el actor. Entre ellos, Fabián Ríos (Albeiro en la serie) solicitó oración por Bolívar, en un mensaje que ha conmovido a miles de fanáticos.

PUBLICIDAD

Según reportó la Revista Vea, la salida de Francisco Bolívar no estuvo motivada por desacuerdos laborales ni decisiones creativas de la producción, sino por una crisis de salud emocional que el actor atraviesa desde hace algún tiempo.

De acuerdo con fuentes consultadas por el medio, Bolívar comenzó a enfrentar dificultades personales en 2019 tras una ruptura sentimental que truncó planes de boda y le afectó profundamente. A esa situación se sumó una significativa pérdida económica, luego de invertir sus ahorros en fondos que no resultaron como esperaba, todo esto mientras residía en Estados Unidos e invertía en dólares.

PUBLICIDAD

La crisis emocional de Francisco Bolívar, motivada por una ruptura sentimental y pérdidas económicas en Estados Unidos, fue clave en su salida de la serie - crédito Telemundo

La suma de estos factores desencadenó un periodo de inestabilidad emocional que, de acuerdo con Vea, se manifestó en publicaciones poco habituales en sus redes sociales y en cambios de ánimo que llamaron la atención de sus allegados y compañeros de set. “Tenía días normales, pero otros donde hablaba cosas raras”, relató una fuente cercana a la producción consultada por la revista.

Señales de alarma y una decisión difícil

Aunque Francisco Bolívar había compartido en sus redes la alegría de regresar al set y participar en el claquetazo inicial de la temporada —post que aún conserva en su perfil—, su estado de ánimo fue variando a lo largo de las grabaciones. El actor fue perdiendo el entusiasmo y finalmente decidió renunciar a su personaje de Jotica, pese a que ya había grabado varios episodios.

PUBLICIDAD

La noticia encendió las alarmas entre sus compañeros, quienes notaron que sus conversaciones y actitudes no eran las habituales. El actor santandereano Fabián Ríos fue uno de los primeros en pronunciarse, pidiendo a sus seguidores en redes sociales que elevaran oraciones por Bolívar:

Fabián Ríos pidió oraciones por Francisco Bolívar, su compañero en ‘Sin senos sí hay paraíso’, y expresó públicamente su aprecio y preocupación por el actor - crédito Fabián Ríos / Facebook

“Para todas las personas que me han preguntado por mi nene quiero que sepan que en mi corazón sólo existe amor por él, admiración, ternura, respeto y más amor. [...] Desde el amor les digo, una manera de edificar a alguien es desearle lo mejor y pedirle a Dios que proteja su humanidad como hoy humildemente les pido que si juntos oramos por mí nene Pachito (sic)”.

PUBLICIDAD

Ríos expresó su esperanza de que Bolívar pronto esté bien y “mucho más fuerte que siempre”, dejando claro el cariño y respeto que le tiene tanto él como el resto del elenco.

La salud mental, un tema central

No es la primera vez que Francisco Bolívar habla abiertamente de sus luchas emocionales. En entrevistas pasadas, el actor ha compartido episodios de depresión y ha contado cómo el ejercicio físico le ayudó a superar momentos difíciles. Sin embargo, la suma del duelo sentimental, la crisis económica y el impacto de la pandemia parecen haber agravado su situación en los últimos años.

PUBLICIDAD

Según una fuente citada por Vea, la familia de Bolívar llevaba tiempo preocupada por su bienestar. Sus publicaciones digitales, aunque expresan su talento y creatividad, también han reflejado momentos de inestabilidad que finalmente lo llevaron a tomar la decisión de apartarse de la serie para priorizar su recuperación.

El impacto de la pandemia, sumado a dificultades económicas y sentimentales, agravó la situación emocional de Francisco Bolívar en los últimos años - crédito Fabián Ríos Facebook

Reemplazo y futuro de la serie

La producción de ‘Sin senos sí hay paraíso’ ya culminó la grabación de la cuarta temporada y, tras la renuncia de Bolívar, el personaje de Jotica fue asumido por el actor David Trejos. Aunque los seguidores de la saga extrañarán la presencia de Francisco, la decisión fue entendida por la producción y sus colegas como un acto de responsabilidad y autocuidado.

PUBLICIDAD

Francisco Bolívar, además de su papel en ‘Sin senos sí hay paraíso’, ha sido parte de producciones emblemáticas de la televisión colombiana y es reconocido por su capacidad actoral y carisma. Su decisión de abandonar temporalmente la serie es un recordatorio de que, detrás de cada personaje, existe una persona con emociones, retos y sueños.