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Johan Mojica no llegará feliz a la concentración de la selección Colombia: descendió con Mallorca en LaLiga

El lateral izquierdo, que se perfila para ser titular en el Mundial 2026, no pudo evitar la pérdida de categoría en la última jornada y ahora jugará en la “B” de España

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Johan Mojica tuvo una pésima campaña con el Mallorca en España y eso le costó el descenso - crédito Francisco Ubilla/REUTERS
Johan Mojica tuvo una pésima campaña con el Mallorca en España y eso le costó el descenso - crédito Francisco Ubilla/REUTERS

Johan Mojica es uno de los jugadores más importantes en la selección Colombia, pues en los últimos años se ganó el puesto como lateral izquierdo para el técnico Néstor Lorenzo, por eso es clave que tenga continuidad y logre buenos resultados en su club, para que esté en forma con la Tricolor.

Por desgracia, Mojica acaba de sufrir el descenso a la segunda división española con el Mallorca, conjunto que pagó las consecuencias de una campaña nefasta en LaLiga y no fue capaz de salvar la categoría en la última jornada, lo que es un golpe tremendo para su carrera.

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Con esa tristeza, el defensor se unirá a trabajos con la selección Colombia en Bogotá, donde el combinado nacional alistará el amistoso frente a Costa Rica, el 1 de junio en El Campín, y anunciará la lista de 26 convocados para el Mundial 2026, en el que el lateral seguramente aparecerá.

El descenso de Johan Mojica con el Mallorca

Los mallorquinistas dependían de otros resultados para mantenerse en LaLiga, pues además de conseguir la victoria, esperaban a que el Elche perdiera su compromiso frente al Girona para salir de los últimos tres puestos, en una jornada llena de emociones por las definiciones de los clasificados a las competencias europeas y el descenso.

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El equipo de Johan Mojica hizo la tarea ante el Real Oviedo, equipo que ya había consumado su caída a la segunda división y fue goleado por 3-0, en una presentación enorme para los rojos en su casa, el estadio de Son Moix, ante miles de espectadores que soñaban con la permanencia.

El Mallorca goleó 3-0 al Real Oviedo, pero no le sirvió porque perdió la categoría por diferencia de gol - crédito Cati Cladera/EFE
El Mallorca goleó 3-0 al Real Oviedo, pero no le sirvió porque perdió la categoría por diferencia de gol - crédito Cati Cladera/EFE

Pablo Torre abrió el marcador a los 41 minutos, Manuel Morlanes aumentó la cuenta al minuto 81 y Vedat Muriqi decretó el tercero a los 87′, en una goleada que parecía el camino para salvar la categoría, pero las cosas se volteraron por culpa de otro resultado que arruinó todo.

Debido al empate del Elche contra el Girona por 1-1, Mallorca descendió por diferencia de gol con el Levante y el Osasuna, que mantuvieron la categoría, mientras que los catalanes, por la igualdad, acompañaron a los rojos en su camino a la segunda división española.

Elche salvó al categoría por el empate 1-1 contra el Girona, que descendió junto al Mallorca en la última jornada de LaLiga - crédito LALIGA/Europa Press
Elche salvó al categoría por el empate 1-1 contra el Girona, que descendió junto al Mallorca en la última jornada de LaLiga - crédito LALIGA/Europa Press

Aunque Mojica no disputó el último encuentro, terminó la campaña con 35 partidos, 30 de ellos en condición de titular, y ahora afrontará la “B” en el país ibérico, de la que salió recientemente Gustavo Puerta con el Racing de Santander, que ascendió a LaLiga después de 14 años de espera.

A mejorar con la Tricolor

De esta manera, se terminó la temporada a nivel de clubes para Johan Mojica, que no tendrá mucho tiempo para hacer el duelo por el descenso con el Mallorca ni descansar, pues el siguiente paso es quedar entre los 26 jugadores que irán a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Mojica viajará a Bogotá en los próximos días, para empezar las prácticas con la selección Colombia en la capital desde el lunes 25 de mayo, cuando el combinado nacional arranque la segunda parte de la concentración tras dejar Medellín, donde inició el proceso con ocho hombres.

Johan Mojica espera seguir como el lateral izquierdo titular de la selección Colombia para el Mundial 2026 - crédito Travis Register/Imagn Images
Johan Mojica espera seguir como el lateral izquierdo titular de la selección Colombia para el Mundial 2026 - crédito Travis Register/Imagn Images

Álvaro Montero, Camilo Vargas, Davinson Sánchez, Deiver Machado, Gustavo Puerta, James Rodríguez, Juan Camilo Portilla y Richard Ríos son los hombres que, hasta ahora, se unieron a la Tricolor, que entrenó en la sede de Atlético Nacional, en Guarne, y entre el 23 y 24 de mayo quedaron libres previo al viaje a la capital.

Durante la práctica del 22 de mayo, la FCF informó que “la sesión comenzó en el gimnasio con ejercicios de preparación al movimiento para la activación inicial de los deportistas. Posteriormente, el grupo se trasladó al campo de juego para ejecutar ruedas de pases conceptuales y desarrollar dinámicas enfocadas en la fase ofensiva. Finalmente, la jornada concluyó de manera competitiva con la realización de tres bloques de fútbol en espacio reducido”.

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