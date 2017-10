Primero ofreció una entrevista a Infobae, realizada por Luis Novaresio, quien cómo era de esperar, intentó todo el tiempo distanciarse de la ex presidenta. Y no hubo sorpresas: se trató de un periodista antikirchnerista interrogando a una ex presidenta, ya sin poder. El tono confrontativo de Novaresio, a quien particularmente el autor de esta nota respeta profesionalmente, no se repitió con los candidatos oficialistas en los últimos tiempos, por lo tanto no hubo sorpresas en el tipo de entrevista que se realizó. Pero sí hubo ganancia para Cristina que disputó en territorio adversario. No tenía nada para perder. Y quien no tiene nada para perder, en política, muchas veces gana algo.