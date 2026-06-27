Las mype salvadoreñas aceleran la adopción de energías verdes con respaldo financiero

La gremial empresarial prepara una actividad abierta con guía práctica y apunta al papel de la banca, pública y privada, en la transición sostenible mientras el sector observa otra variable que mueve la estructura de costos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal), Leticia Escobar, afirmó que las micro, pequeñas y medianas empresas (mype) salvadoreñas enfrentan un contexto favorable para la adopción de energías verdes, respaldadas por nuevas líneas de crédito y una mayor oferta de información sobre alternativas sostenibles.

Según declaraciones recogidas por Infobae, Escobar señaló que el acceso a energías limpias se ha convertido en una prioridad para el sector empresarial, impulsado por el interés de bancos, tanto privados como estatales, en financiar proyectos de transición energética. La funcionaria destacó que el Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL), entidad bancaria estatal, ya dispone de una línea de crédito específica para que los negocios puedan implementar tecnologías verdes, sin importar el rubro productivo.

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“Ahora también por dicha hay bancos que tienen líneas de crédito, incluso, por ejemplo, un banco estatal que es BANDESAL, tiene una línea de crédito específica para que las empresas puedan implementar este tipo de energías en sus negocios”, puntualizó la presidenta de Camarasal.

La Cámara de Comercio e Industria habla de un momento propicio para pasarse a fuentes renovables. Habrá una charla online abierta con guías prácticas. Bancos públicos y privados aparecen como aliados inesperados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la representante del gremio anunció que la gremial prepara un evento informativo dirigido a la mype, que incluirá un webinar gratuito y abierto al público, con el objetivo de brindar herramientas y conocimientos prácticos sobre el acceso y la utilización de energías renovables. Escobar invitó a empresarios y emprendedores a mantenerse atentos a las redes sociales de la organización para participar y “tomar las mejores decisiones en pro de sus negocios”.

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Las declaraciones de Escobar se dieron en el marco de la inauguración por parte de AES El Salvador y ECORAY de “Santa Ana IV”, una planta solar en el occidente de El Salvador con 55 megavatios de potencia nominal y una inversión superior a USD 60 millones.

Costos de producción involucrados por los precios de los combustibles

Respecto a la situación del combustible, Escobar consideró que la estabilidad de los precios en las últimas semanas representa una noticia positiva para las empresas de El Salvador, dado que este insumo afecta tanto la logística como los costos de materias primas. La presidenta de Camarasal explicó que una reducción en el precio de los combustibles tendría un impacto directo en la estructura de costos de la industria nacional, aliviando la presión financiera sobre las micro, pequeñas y medianas empresas.

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La dirigente del gremio plantea que la transición no solo es ambiental. La oferta de datos crece y se preparan actividades para orientar a emprendedores. El costo del transporte y los insumos sigue marcando el pulso (Cortesía: Camarasal)

“Que se haya mantenido lo vemos como una buena noticia, comparado a que fuera una noticia que ha ido incrementando”, expresó Escobar, quien añadió que el sector empresarial espera que los precios puedan descender en el corto plazo. Según la dirigente, el costo de los combustibles influye no solo en el traslado de productos y materias primas, sino también en la formación de precios de insumos derivados del petróleo, una variable clave para la competitividad del tejido productivo salvadoreño.

La postura de Camarasal refleja una apuesta por la diversificación energética y la sostenibilidad como factores estratégicos para el desarrollo de la mype, en un escenario donde la estabilidad de los combustibles y el acceso a nuevas fuentes de energía determinan la capacidad de las empresas para enfrentar retos económicos y ambientales.

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