Donald Trump advirtió que Irán “dejará de existir” si EEUU decide escalar los ataques contra el régimen

Donald Trump lanzó una nueva advertencia al régimen iraní (REUTERS/Ken Cedeno)

Estados Unidos ejecutó una serie de ataques aéreos contra instalaciones militares clave de Irán, luego de una escalada de incidentes en el estratégico estrecho de Ormuz. El presidente Donald Trump difundió un mensaje contundente, advirtiendo que podría llegar el momento en que Estados Unidos se vea obligado a completar militarmente el trabajo iniciado si las hostilidades persisten. Según un comunicado del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), los bombardeos respondieron a recientes agresiones atribuidas a la República Islámica de Irán, entre ellas el impacto de un dron iraní contra el buque petrolero M/T Kiku.

“Aviones de Estados Unidos acaban de atacar almacenes iraníes de misiles y drones, así como sitios de radar costeros, por violar el Acuerdo de Alto el Fuego, ¡NUEVAMENTE! ¡Es muy posible que nunca aprendan! Puede llegar un punto en el que ya no seamos capaces de ser razonables y nos veamos obligados a completar militarmente el trabajo que comenzamos con tanto éxito. Si eso sucede, ¡la República Islámica de Irán dejará de existir!”, afirmó Trump en su mensaje publicado en su red Truth Social.

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La operación militar, confirmada por CENTCOM, se produjo tras el ataque iraní contra el petrolero M/T Kiku, registrado a las 4:30 de la madrugada del sábado (hora del este de Estados Unidos). La nave, de bandera panameña, transportaba más de dos millones de barriles de crudo y navegaba cerca del estrecho de Ormuz. Según el parte militar, las fuerzas estadounidenses actuaron en respuesta directa a la “persistente agresión iraní contra la navegación comercial”, enfocando su ofensiva sobre instalaciones de vigilancia, sistemas de comunicación, sitios de defensa aérea, depósitos de drones y capacidades de colocación de minas pertenecientes a fuerzas iraníes.

Aviones de combate de EEUU atacaron objetivos militares del régimen iraní este sábado por la noche (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Medios iraníes informaron sobre múltiples explosiones en las regiones de Sirik y Qeshm, en la franja costera del estrecho. La televisión pública IRIB citó a una fuente militar que atribuyó las detonaciones al impacto de proyectiles estadounidenses sobre una torre de comunicaciones en Taherui y mencionó daños en Masan, en la isla de Qeshm, próxima al puerto de Bandar Abbas. La tensión también se trasladó a Bahréin, donde el Gobierno denunció la incursión de “varios drones iraníes” sobre su territorio, calificándola como una “flagrante violación de la soberanía” y de las normas internacionales.

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La escalada comenzó el jueves, cuando la Guardia Revolucionaria iraní atacó el buque mercante M/V Ever Lovely con bandera de Singapur, acción que el gobierno estadounidense calificó como la primera violación militar del acuerdo de alto el fuego firmado el 17 de junio. El Comando Central estadounidense respondió con bombardeos sobre posiciones militares iraníes en la costa sur del país. Irán argumentó que el buque navegaba por una ruta no autorizada, mientras que Washington sostuvo que Teherán “socavó la libertad de navegación” en una de las principales rutas de energía del mundo.

Irán atacó este sábado un buque petrolero en Ormuz

El Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO) confirmó que el impacto de un proyectil no identificado causó daños materiales en el puente de mando de un petrolero, aunque no se registraron víctimas ni derrames. El organismo recomendó extremar la precaución en la zona y elevó el nivel de amenaza a “sustancial”.

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Las fuerzas estadounidenses aseguraron que el tránsito comercial por el estrecho de Ormuz permanece bajo vigilancia y que sus unidades militares siguen “vigilantes, letales y preparadas” ante cualquier nueva escalada. El estrecho ha sido escenario de choques recurrentes entre fuerzas iraníes y occidentales, situación que mantiene la atención de la comunidad internacional y de los mercados energéticos.

La comunidad internacional observa cómo la situación en Oriente Medio se complica en torno a la seguridad marítima y la estabilidad regional.