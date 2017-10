En agosto, el ex intendente de Tigre cosechó el 15,3% mientras que el ex ministro del Interior y Transporte alcanzó el 5.9%. Un promedio de los ocho análisis reveló que Massa llegaría al 12,2%, 3.05 puntos menos que en las primarias; mientras que algo similar sucedería con Randazzo: un promedio de los ocho estudios arroja que el ex ministro podría contar con el apoyo del 4.6% de los votantes, 1.3 puntos menos que en las PASO.