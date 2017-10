Ayer una vez que se conoció el procesamiento, el nuevo abogado de Gils Carbó en esta causa, León Arslanián, que lleva dos semanas a cargo de la defensa, señaló en un comunicado que ""El procesamiento por un delito imaginario no nos sorprende, pero sí nos produce estupor. No nos sorprende, porque algunos medios periodísticos, con persistencia cercana a la certeza, lo venían anunciando. Nos produce estupor, porque se le adjudica una de las modalidades de la defraudación cuando, en realidad, no existió daño patrimonial alguno y sí, en cambio, beneficio para la administración pública". La defensa apelará y será la Sala I de la Cámara Federal la que decida si es correcto o no el procesamiento dictado por Ercolini.