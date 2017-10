"¿Durante 25 años no vieron esto? ¿En los últimos 12 años no vieron lo que pasaba? ¿Esos son los que nos van a cuidar ahora? ¿Los que no hicieron nada? ¿Los que miraron para otro lado o fueron cómplices? No, esos no van a cuidar a nuestros hijos", afirmó Vidal, luego de respaldar el trabajo de la vicepresidenta Gabriela Michetti; la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley; y de las candidatas Gladys González y Graciela Ocaña.