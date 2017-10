Fue Cristian Rodríguez quien se dio cuenta cuando el partido terminaba de que algo no estaba bien con Emiliano Rigoni, que a pesar del fuerte golpe y del mareo siguió en la cancha. "Fue un pelotazo en la cabeza en los últimos 15 minutos. Lo hablamos con él y como no teníamos más cambios, no lo sacamos", explicó Gabriel Milito en conferencia de prensa.