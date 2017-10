D'Alessandro sostuvo su postura pero aseguró que no tiene problemas con el DT: "No estoy caleinte, estoy feliz, ¿cómo voy a estar caliente si ganamos 4 a 1? Ya está, varios partidos he salido y no ha pasado nada pero bueno, hoy como se dio el partido, después de haber sido campeón el jueves y de haber jugado de nuevo, dos partidos seguidos, como se dio el gol y todo, quería terminar", reiteró la figura del partido debut de River en el campeonato de Primera 2016.