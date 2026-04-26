España

Fallece una mujer y otras tres personas resultan heridas en un incendio de una vivienda en Orihuela (Alicante)

El fuego, que empezó en la cocina, afectó a la dueña de la casa en la que vivía una pareja mayor

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Camión de bomberos de Alicante (@_versionradio_)
Camión de bomberos de Alicante (@_versionradio_)

Una mujer ha fallecido y otras tres personas han resultado heridas por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en Orihuela (Alicante), ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU). El incendio se produjo el sábado sobre las diez de la noche.

Hasta el lugar se movilizó un equipo de SAMU. Los médicos realizaron maniobras de reanimación y otras técnicas de estabilización a una mujer de 77 años pero no hubo respuesta y solo pudieron confirmar su fallecimiento. También atendieron a otras tres personas por inhalación de humo, dos mujeres de las que se desconoce la edad, y un hombre de 78 años, que fueron trasladados al Hospital de Torrevieja en TNA.

El Consorcio de Bomberos de Alicante ha informado que se trata de una vivienda unifamiliar ubicada en la calle Liberiades en Orihuela Costa y el incendio se originó en la cocina. El fuego afectó a la dueña de la casa, en la que vivía una pareja mayor de habla inglesa, que sufrió quemaduras de tercer grado y, pese a los intentos de los bomberos, la Policía Local y los sanitarios, la mujer falleció, ha informado el Consorcio.

En los trabajos de extinción trabajaron un sargento, un cabo y seis bomberos del parque de Torrevieja, con una unidad de mando de jefatura, una bomba urbana pesada y una autoescalera. El fuego se pudo extinguir rápidamente y las labores de los bomberos finalizaron a las 23:45 horas.

*Con información de EFE.

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