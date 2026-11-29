Un reporte de Latina Noticias informa sobre la situación de los dos ocupantes de una camioneta blindada atacada a balazos en la subida a Santa Rosa, en el Callao. Los heridos permanecen internados en la clínica San Judas Tadeo y se encuentran bajo custodia policial en calidad de detenidos preliminares, luego de que las autoridades hallaran dentro del vehículo un arma de fuego registrada como robada.

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Vijay Pagrani Iza y Mari Nataly Miranda Espinoza, quienes resultaron heridos tras el robo armado contra la camioneta blindada en la que viajaban por la Costa Verde, pasaron a estar detenidos de forma preliminar por la presunta tenencia de un arma reportada como robada. La pistola fue encontrada dentro de la Jeep Cherokee atacada y abre una investigación distinta a la del asalto.

El arma hallada en la camioneta había sido denunciada como robada en Piura en 2023, según informó Latina Noticias. Esa es la presunta acusación que sustenta la situación policial de los dos ocupantes, aunque hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) sobre las diligencias.

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El ataque ocurrió el viernes 27 de noviembre en la subida de la avenida Santa Rosa, en La Perla, Callao. Pagrani y Miranda se dirigían al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez cuando varios vehículos cercaron la unidad y sus ocupantes dispararon contra el parabrisas y el lado del copiloto.

Los atacantes se llevaron maletas, un bolso beige y otros paquetes que estaban en el vehículo. La PNP deberá precisar el contenido de esos objetos, el valor de lo robado y si el hecho tiene relación con la investigación abierta por el arma.

La fachada de una clínica y la camioneta baleada en la Costa Verde corresponden al caso de dos personas heridas que fueron detenidas por tenencia de un arma robada.

Los heridos son investigados por un arma denunciada como robada

Pagrani, ciudadano indio de 29 años, y Miranda, ingeniera peruana de 35, fueron trasladados a la clínica San Judas Tadeo, en San Miguel, después de la balacera. Ambos permanecían internados en el quinto piso del centro médico y, hasta el día previo al informe televisivo, recibían cuidados intensivos.

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El reportero Bruno Rondón indicó que ambos “estarían preliminarmente detenidos”. La condición procesal de los heridos podrá definirse durante las diligencias, ante la ausencia de una comunicación oficial de la PNP.

Familiares de los ocupantes sostuvieron que en las maletas había ropa. Sin embargo, las víctimas también señalaron que trasladaban joyas, una versión que deberá ser corroborada por las autoridades junto con el inventario de los objetos que fueron sustraídos.

La camioneta recibió más de 40 balazos, de acuerdo con el reporte realizado desde la clínica. El blindaje habría evitado que el parabrisas se rompiera por completo; una de las hipótesis sobre las lesiones apunta a esquirlas o fragmentos de vidrio.

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Un familiar de las víctimas del asalto en la Costa Verde respondió a las preguntas de la prensa sobre las pertenencias que transportaban en la camioneta blindada. Su declaración llamó la atención ante las versiones sobre un posible robo de joyas. Fuente: ATV Noticias

La Policía deberá determinar si el ataque se vincula con Balaji S.A.C.

La investigación también deberá establecer si existe alguna conexión entre el asalto y Balaji S.A.C., empresa a la que Pagrani y Miranda estarían vinculados. La compañía, dedicada a la exportación de metales y minerales metalíferos, denunció en 2021 el robo de oro a sus trabajadores en el Callao, según Panamericana Noticias.

El 6 de agosto de ese año, delincuentes que vestían uniformes policiales interceptaron a empleados de la firma en la avenida Elmer Faucett y se llevaron tres lingotes de oro de 15 kg, valorizados en USD 842.000.

El Juzgado Penal Colegiado Transitorio del Callao condenó el 31 de julio de 2025 a Víctor Alfonso Hinostroza Luque, Erick Manuel Magallanes Valles y Juan Luzgardo Carbajal Ccallo a 20 años de prisión efectiva por ese robo. Hinostroza, suboficial de la PNP, fue reconocido por uno de los agraviados del caso, según declaraciones difundidas por la defensa de la empresa.

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