TVPerú Noticias presenta una nota sobre el interés expresado del Papa León XIV por realizar un viaje a Sudamérica y retornar a Perú el próximo año.

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El papa León XIV volvió a mencionar la posibilidad de regresar a Sudamérica y volver a encontrarse con los fieles de los países que han marcado su trayectoria pastoral. Durante un breve intercambio con periodistas, el líder de la Iglesia Católica manifestó su entusiasmo por realizar nuevos viajes y mencionó expresamente al Perú entre los destinos que espera visitar nuevamente.

Consultado sobre cuándo volverá a América Latina y, en particular, a su «Perú», León XIV respondió que los próximos desplazamientos comenzarán a organizarse progresivamente. Aunque no adelantó fechas ni confirmó una nueva visita, dejó clara su disposición a regresar.

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León XIV menciona al Perú entre sus próximos destinos

“El próximo año ya vamos a programar poco a poco”, señaló. Ante la insistencia sobre su interés por volver a la región, respondió afirmativamente y acompañó su respuesta con una sonrisa.

“Yo encantado de viajar. El problema es programar con todos los compromisos. Pero sea Fátima, Guadalupe también, México, Uruguay, Argentina, pendientes. También ir al Perú, por supuesto, etcétera, etcétera”, expresó.

El papa León XIV saluda con las manos juntas a los jóvenes congregados en el Estadio Nacional de Lima durante un encuentro con universitarios. (Vatican Media)

Sus palabras cobran especial significado tras su reciente visita al Perú, un viaje que volvió a poner al país en los ojos del mundo y que también tuvo un valor personal para León XIV. El pontífice regresó a una tierra donde vivió durante años y desarrolló buena parte de su labor pastoral, antes de asumir el liderazgo de la Iglesia católica. Su paso por distintas ciudades dejó imágenes de multitudinarios encuentros con los fieles y reafirmó el estrecho vínculo que mantiene con el país.

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¿Cuándo podría regresar el papa León XIV al Perú?

Por ahora, el Vaticano no ha anunciado una fecha ni un itinerario para una nueva visita del pontífice a Sudamérica. Sus declaraciones reflejan su disposición a volver, pero no constituyen la confirmación de un viaje para 2027.

El papa también mencionó su interés por visitar Fátima, en Portugal, y el santuario de Guadalupe, en México, además de Uruguay y Argentina. La programación dependerá de sus compromisos y de la organización de los futuros viajes apostólicos.

La posibilidad de un nuevo encuentro con los peruanos cobra especial significado después de su visita apostólica de noviembre de 2026, cuando recorrió distintas localidades del país y se reencontró con comunidades que conoció durante sus años de servicio religioso en el Perú.

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¿Qué hace actualmente el papa León XIV en el Vaticano?

Tras concluir su reciente viaje apostólico por Uruguay, Argentina y Perú, el papa León XIV retomó sus actividades habituales en el Vaticano, donde continúa al frente de la Iglesia católica y mantiene encuentros con representantes de distintas comunidades religiosas e instituciones eclesiásticas.

El papa León celebra la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el 25 de noviembre de 2026. REUTERS/Remo Casilli

Este jueves 26 de noviembre, el pontífice recibió a participantes de la Asamblea Plenaria del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso. Durante el encuentro, llamó la atención sobre los riesgos de la militarización de la inteligencia artificial y advirtió que el avance tecnológico puede llevar a que las máquinas intervengan cada vez más en decisiones relacionadas con la vida y la muerte. También defendió el diálogo entre religiones como una herramienta para construir la paz y superar las divisiones.

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Ese mismo día, León XIV se reunió con más de 250 superiores y superioras generales de congregaciones religiosas, ante quienes destacó la importancia de ejercer el liderazgo desde el servicio y la caridad. Sus actividades forman parte de la agenda que mantiene en Roma después de su recorrido por Sudamérica, una gira que incluyó una visita especialmente significativa al Perú por los años que vivió y trabajó en el país.

En los próximos días, el Papa continuará con las actividades propias de su ministerio en Roma. La agenda oficial de la Santa Sede contempla el rezo del Ángelus el domingo 29 de noviembre y una nueva audiencia general el miércoles 2 de diciembre, espacios en los que suele dirigirse a los fieles y peregrinos que llegan al Vaticano.

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