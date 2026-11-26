Una joven de 21 años falleció a causa del dengue en Chimbote poco después de dar a luz. Su bebé recién nacido contrajo la infección y fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos del Hospital del Niño de Breña en Lima. - ATV

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Una joven de 21 años, identificada como Samanta, murió a causa del dengue poco después de dar a luz. Su bebé, que nació con la enfermedad, permanece en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos del Hospital del Niño de Breña, en Lima, adonde fue trasladado desde Chimbote junto con su abuela.

La familia atraviesa el duelo por la muerte de la madre mientras espera noticias sobre la evolución del recién nacido. La abuela no pudo participar de la despedida final de su hija porque permanece cerca del bebé, a quien prometió cuidar.

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“Voy a mover cielo y tierra para que tu hija salga de esto”, expresó frente al féretro de Samanta. “Te vas tranquila y en paz, que yo voy a luchar porque mi hija salga de esto”, añadió entre lágrimas.

La bebé fue trasladada desde Chimbote y permanece en cuidados intensivos

La recién nacida llegó a Lima desde Chimbote, ciudad de la región Áncash, para recibir atención especializada. Según el reporte, su condición es crítica y continúa internada en una cama de cuidados intensivos.

Varios profesionales sanitarios trasladan una camilla con equipos de respiración asistida y soporte vital a lo largo de un pasillo hospitalario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La abuela acompaña a la bebé en el hospital y enfrenta, además, gastos vinculados con la estadía en la capital y prestaciones que no estarían cubiertas por el seguro. La familia solicitó apoyo para afrontar esos costos mientras aguarda la recuperación de la niña.

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La mujer relató que la pérdida de su hija alteró por completo los planes familiares. Ahora concentra sus esfuerzos en la atención de su nieta, quien nació hace pocos días y enfrenta las complicaciones derivadas del contagio.

Los contagios de dengue superaron los 112 mil casos en Perú

El caso ocurre en medio del aumento de casos de dengue en Perú, donde se registraron 112.610 contagios y 148 muertes hasta la semana epidemiológica 45 de 2026, según datos del Ministerio de Salud. La cifra representa un incremento del 214% frente a los 35.853 casos notificados durante el mismo período de 2025.

Los departamentos del norte concentran buena parte de los contagios. La Libertad acumuló 23.222 casos, seguida por Piura, con 19.263; Lambayeque, con 18.343, y San Martín, con 10.451. Lima también superó los 10 mil casos, pese a ubicarse en la costa central.

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En otro balance difundido hasta el 24 de noviembre, se informó sobre 124.950 casos acumulados, 86.183 confirmados y 177 fallecidos. Las diferencias entre ambos registros responden a cortes epidemiológicos distintos, aunque ambos reflejan la presión sobre el sistema sanitario en las zonas más afectadas.

Una mujer apoya su mano sobre un ataúd blanco ubicado junto a una ventanilla con el grabado de una cruz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La falta de camas UCI preocupa en las regiones afectadas

La disponibilidad de camas de unidad de cuidados intensivos es uno de los puntos de mayor preocupación. De acuerdo con la información expuesta en el reporte, Lambayeque y Áncash no contaban con camas UCI disponibles. La Libertad tenía dos y Piura, cinco.

La Defensoría del Pueblo pidió al Ministerio de Salud intensificar la vacunación y las medidas de prevención ante el avance de la enfermedad y la llegada de lluvias y temperaturas elevadas vinculadas con el fenómeno de El Niño.

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El organismo advirtió sobre el ritmo de inmunización en las zonas priorizadas, pese a que se autorizó una transferencia de más de 69 millones de soles para adquirir 1,15 millones de dosis. La vacunación gratuita está dirigida a la población de 10 a 20 años y contempla dos aplicaciones.

La Defensoría también pidió a los gobiernos regionales reforzar las brigadas de salud, acercar los puntos de vacunación a las escuelas y sostener las acciones para eliminar criaderos del mosquito transmisor.