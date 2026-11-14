Laura Huarcayo viajó a Chiclayo para la cobertura especial de Mande quien Mande durante la misa del papa León XIV en las Pampas de Pimentel.

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Laura Huarcayo llegó a Chiclayo para acompañar la cobertura especial de ‘Mande quien Mande’ durante la misa oficiada por el papa León XIV en las Pampas de Pimentel. llegó a Chiclayo para acompañar la cobertura especial de ‘durante la misa oficiada por el

La conductora compartió desde temprano imágenes del ambiente previo a la ceremonia, que reunió a miles de fieles en una jornada marcada por la emoción y el reencuentro del pontífice con una ciudad que conoce de cerca.

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A través de sus redes sociales, Huarcayo mostró el amanecer en la explanada de Pimentel y el movimiento de los asistentes que empezaban a llegar al lugar para participar en la eucaristía. La figura televisiva viajó a Chiclayo como parte del equipo del programa de América Televisión y aprovechó la fecha para registrar uno de los momentos más esperados de la visita papal.

“06:00 AM Empezamos el día con un hermoso amanecer en las Pampas de Pimentel… 11:30 AM. La emoción de estar en la Santa Misa realizada por el Papa León XIV en Chiclayo”, escribió Laura Huarcayo en una publicación que acompañó con fotografías y videos desde el recinto.

La conductora también difundió imágenes junto a sus hijos y otros familiares que estuvieron presentes en la ceremonia. Las postales mostraron el lado personal de una jornada en la que Huarcayo combinó su labor televisiva con la experiencia de asistir a la misa encabezada por el Santo Padre.

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Laura Huarcayo madrugó para asistir a la misa del papa León XIV en Pampas de Pimentel en Chiclayo

Laura Huarcayo mostró el ambiente antes de la ceremonia

Las Pampas de Pimentel se convirtieron en el punto de encuentro de miles de personas que llegaron para escuchar al papa León XIV. Desde las primeras horas de la mañana, Laura Huarcayo compartió escenas del cielo chiclayano, la preparación del espacio y la llegada paulatina de familias enteras.

La conductora utilizó sus plataformas digitales para acercar a sus seguidores a lo que ocurría antes de la ceremonia central. Su contenido permitió observar el entusiasmo de los asistentes, muchos de los cuales acudieron con mensajes de bienvenida, símbolos religiosos y banderas peruanas.

Huarcayo apareció en distintas publicaciones desde la explanada y manifestó su emoción por estar presente. La comunicadora ha formado parte de la cobertura especial de Mande quien Mande, programa que siguió los principales momentos de la visita del pontífice al Perú.

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La presencia de la conductora en Chiclayo generó reacciones entre sus seguidores, quienes comentaron las imágenes y destacaron la importancia de que compartiera una experiencia de fe junto a su familia. Los videos publicados por la presentadora recogieron el ambiente de expectativa antes de la llegada del papa León XIV.

Las fotografías familiares también llamaron la atención. Laura Huarcayo posó junto a sus hijos y allegados en una fecha que quedó registrada como un momento especial para quienes asistieron a la misa en Pimentel.

Laura Huarcayo compartió imágenes desde las Pampas de Pimentel antes de la misa del papa León XIV.

“Qué alegría volver a Chiclayo”, dijo el papa León XIV

La ceremonia tuvo un significado particular para el papa León XIV, quien regresó a una ciudad donde desarrolló parte de su misión pastoral antes de partir hacia la Santa Sede. Durante su mensaje, el pontífice agradeció el recibimiento de los fieles y expresó su alegría por volver a encontrarse con la comunidad chiclayana.

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“Qué alegría volver a Chiclayo. Es una bendición para mí estar de nuevo con ustedes. Gracias por su cariño, el apoyo, sus oraciones, en particular por mi salud en estos momentos de prueba que con ayuda de Dios estoy superando”, manifestó ante los asistentes reunidos en las Pampas de Pimentel.

El Santo Padre recordó el vínculo que mantiene con la ciudad y señaló que los rostros de los fieles le inspiraban una oración de agradecimiento. También pidió que continúen orando por él para que pueda seguir cumpliendo su labor dentro de la Iglesia Católica.

“Al ver sus rostros me nace de manera espontánea una oración de acción de gracias al Señor por las bendiciones que ustedes han sido y son para mi vida y para mi ministerio episcopal”, añadió durante la homilía.

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La misa se realizó luego de un recibimiento en la base aérea Pedro Ruiz Gallo. Pese a su reciente intervención quirúrgica y a la agenda que cumplió durante su visita, el pontífice llegó a la explanada de Pimentel para encabezar uno de los actos más importantes de su regreso a Chiclayo.

Cobertura televisiva en vivo emitida por TV Perú del recorrido del papa León XIV a bordo del papamóvil previo a una misa en Pampas de Pimentel, Chiclayo. Las imágenes registran al pontífice saludando a una multitud de feligreses congregados en el lugar, mientras la reportera a cargo de la narración comparte sus impresiones y la congregación ondea banderas.

Un llamado a vivir y compartir la fe

Durante su intervención, el papa León XIV invitó a los fieles a asumir un compromiso activo con la evangelización. El mensaje estuvo dirigido a quienes participaron de la misa y a la comunidad católica que siguió la ceremonia desde distintos puntos del país.

“Ningún bautizado puede ser indiferente a la tarea de la evangelización, porque esta constituye la misión esencial de la Iglesia, su vocación más profunda y su razón de ser”, reflexionó el Santo Padre.

El pontífice explicó que la transmisión de la fe debe partir del amor de Dios y no de una intención de imponer ideas. En ese sentido, citó al papa Francisco para referirse al sentido de la evangelización dentro de la vida cristiana.

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“Como nos recordaba el papa Francisco, la evangelización se fundamenta en la fe y en la belleza del amor salvífico de Dios, manifestado en Jesucristo muerto y resucitado, y no en los persuasivos discursos de la mera sabiduría humana, ni en el proselitismo”, expresó.

Para Laura Huarcayo, la misa representó una experiencia que quiso compartir con su audiencia desde el inicio del día. Las imágenes del amanecer, la llegada de los fieles, los momentos familiares y la ceremonia encabezada por el papa León XIV resumieron una jornada especial en las Pampas de Pimentel.

Pope Leo XIV (C) stands next to the Master of Pontifical Liturgical Celebrations Archbishop Diego Ravelli (R) and other clergymen before celebrating mass in Pampas de Pimentel, outskirts of Pimentel, Peru, on November 13, 2026. Pope Leo XIV returns to his cherished Chiclayo, the Peruvian city where he served for nearly a decade as bishop, and where locals and old friends eagerly await him. (Photo by Tiziana FABI / AFP)