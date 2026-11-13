Perú

FAP realiza vuelos de ensayo con helicópteros MI-17 para trasladar al papa León XIV de Chiclayo a Cajamarca

Las tripulaciones militares realizaron un reconocimiento aéreo de Santa Cruz de Succhabamba, donde el pontífice llegará este sábado 14 de noviembre. La misión contempla cuatro aeronaves de transporte y un dispositivo de apoyo para responder ante posibles emergencias

La Fuerza Aérea del Perú realizó vuelos de reconocimiento y ensayos en helicópteros MI-17 para preparar el traslado del papa León XIV desde Chiclayo hasta Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca. La misión está programada para el sábado 14 de noviembre y contempla un recorrido aéreo de aproximadamente 40 minutos.
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La Fuerza Aérea del Perú (FAP) realizó nuevos vuelos de ensayo con helicópteros MI-17 como parte de los preparativos para trasladar al papa León XIV desde Chiclayo hasta Santa Cruz de Succhabamba, en la región Cajamarca. La operación se llevará a cabo este sábado 14 de noviembre y permitirá al pontífice llegar a una localidad andina situada a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar.

Durante la mañana del jueves 12 de noviembre, pilotos y tripulantes efectuaron un sobrevuelo de reconocimiento sobre la zona de destino, después de participar en una reunión técnica para revisar los procedimientos, las rutas y las condiciones previstas para el desplazamiento.

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Las actividades se desarrollan desde el Grupo Aéreo N.º 6 de Chiclayo, donde personal especializado viene preparando la misión desde que recibió el encargo de transportar al líder de la Iglesia católica y su comitiva. El trayecto está programado para durar aproximadamente 40 minutos, según el itinerario oficial del Vaticano.

Un helicóptero militar en vuelo bajo sobre una pista aérea, un vehículo con personal en chalecos reflectantes y un bombero junto a un extintor
Un helicóptero MI-17 de la Fuerza Aérea del Perú realiza maniobras en Chiclayo como parte de los preparativos para el traslado del papa León XIV hacia Cajamarca. (FAP)

Así se prepara la FAP para el traslado del papa León XIV

Los preparativos comprenden vuelos de reconocimiento, coordinaciones operacionales y ensayos destinados a familiarizar a las tripulaciones con las características del recorrido.

La FAP informó que los pilotos y especialistas han evaluado las condiciones de la zona de aterrizaje, así como los procedimientos que deberán seguir durante el desplazamiento entre Lambayeque y Cajamarca.

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La FAP asignó un helicóptero MI-17 para los desplazamientos del pontífice y su comitiva durante la visita apostólica al Perú, prevista del 11 al 16 de noviembre. Composición: Infobae
La FAP asignó un helicóptero MI-17 para los desplazamientos del pontífice y su comitiva durante la visita apostólica al Perú, prevista del 11 al 16 de noviembre. Composición: Infobae

El destino presenta particularidades que deben considerarse en la planificación. Santa Cruz de Succhabamba se encuentra a aproximadamente 2.035 metros de altitud y no dispone de una pista convencional para el aterrizaje de aviones, por lo que el traslado del pontífice se realizará en helicóptero.

La institución destacó que la responsabilidad de transportar a León XIV representa una misión especial para sus tripulaciones, acostumbradas a participar en operaciones de transporte, rescate y apoyo ante emergencias.

¿Cómo son los helicópteros MI-17 que trasladarán al pontífice?

Para esta operación, el Ministerio de Defensa ha dispuesto cuatro helicópteros MI-17, uno de los cuales fue presentado oficialmente el 28 de octubre bajo la denominación de “Papacóptero FAP”.

Se trata de aeronaves multipropósito de fabricación rusa, empleadas para el transporte de personal, carga y misiones de apoyo en zonas de difícil acceso.

Según el sector Defensa, los MI-17 tienen capacidad habitual para transportar hasta 24 personas o cuatro toneladas de carga. Su autonomía puede alcanzar las tres horas y media, dependiendo de la configuración y el combustible disponible, y cuentan con equipamiento que permite realizar operaciones diurnas y nocturnas.

Un helicóptero militar en tierra con la inscripción Fuerza Aérea del Perú, otro helicóptero en vuelo y un grupo de personas en la pista
Helicópteros MI-17 de la Fuerza Aérea del Perú realizan maniobras de preparación en Chiclayo para el traslado del papa hacia Cajamarca. (FAP)

Sin embargo, para el viaje hacia Santa Cruz de Succhabamba se estableció un máximo de 17 ocupantes por helicóptero, debido a las condiciones geográficas y meteorológicas del destino.

La reducción responde a las consideraciones de peso y altitud que deben tenerse en cuenta durante el vuelo, especialmente al operar en localidades elevadas.

El capitán de la FAP José Luis Fernández Minaya, jefe del Departamento de Operaciones del Escuadrón 315, explicó anteriormente que estas aeronaves pueden adaptarse para transportar pasajeros, carga o pacientes, según las características de cada misión.

El helicóptero conectará Chiclayo con Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca. El recorrido tomará entre 30 y 40 minutos y responde a las condiciones geográficas del destino. Gob
El helicóptero conectará Chiclayo con Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca. El recorrido tomará entre 30 y 40 minutos y responde a las condiciones geográficas del destino. Gob

El dispositivo de seguridad para el traslado del papa León XIV

Además de los cuatro helicópteros MI-17 asignados a la operación, la FAP contempla el apoyo de helicópteros Bell 212 y Bell 412, preparados para realizar evacuaciones aeromédicas y trasladar pacientes hacia establecimientos de salud.

El dispositivo incluye también un avión ambulancia Beechcraft King Air 360C, equipado para atender eventuales emergencias médicas durante la visita apostólica.

Según informó el Ministerio de Defensa, las aeronaves destinadas al traslado del pontífice fueron sometidas a trabajos de acondicionamiento e inspecciones técnicas y mecánicas, como parte de los preparativos para la misión del sábado 14 de noviembre.

Cobertura informativa desde el Grupo Aéreo Nº 8 donde integrantes de la Fuerza Aérea del Perú exhiben las aeronaves destinadas al traslado y la atención del sumo pontífice durante su visita al país. El reporte detalla la cabina médica equipada del avión ambulancia Beechcraft King Air 360 y presenta un helicóptero MI-17 asignado para las rutas de transporte aéreo.

¿A qué hora viajará León XIV hacia Santa Cruz de Succhabamba?

El programa oficial del Vaticano establece que el pontífice partirá el sábado 14 de noviembre, a las 9:10 a. m., desde la Base Aérea de Chiclayo, con llegada prevista al helipuerto de Santa Cruz de Succhabamba a las 9:50 a. m.

Antes del desplazamiento, León XIV participará en el rito de coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María de Chiclayo.

Una vez en Cajamarca, el papa presidirá una misa a las 11:00 a. m. en una explanada acondicionada para recibir a los fieles.

El vuelo de regreso está programado para la 1:15 p. m., con arribo a Chiclayo a las 2:00 p. m. Posteriormente, el pontífice continuará sus actividades pastorales en Lambayeque.

Un hombre sentado en la acera pinta un mural con motivos religiosos en la fachada blanca de una casa junto a otras pinturas murales
Un pintor trabaja en un mural sobre la fachada de una vivienda en Santa Cruz de Succhabamba, donde varias paredes exhiben escenas religiosas. (Paula Elizalde - Infobae)

Santa Cruz de Succhabamba, una comunidad cercana a Robert Prevost

La elección de esta localidad como parte del recorrido papal está relacionada con la trayectoria de Robert Francis Prevost como obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023.

Aunque Santa Cruz de Succhabamba pertenece administrativamente a Cajamarca, forma parte de la jurisdicción eclesiástica de Chiclayo, donde el actual pontífice desarrolló una parte importante de su labor pastoral.

Durante aquellos años, Prevost visitaba la localidad para participar en celebraciones religiosas, especialmente durante las festividades en honor al Señor del Costado, patrono de la provincia.

Los pobladores recuerdan sus visitas a la parroquia La Inmaculada y los encuentros que mantenía con la comunidad, a la que ahora regresará convertido en papa.

El traslado aéreo que prepara la FAP permitirá concretar ese reencuentro, uno de los momentos más significativos del recorrido de León XIV por el norte peruano.

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