Papa León XIV en Lima: Universidades anuncian clases virtuales por tres días ante llegada del santo padre

La Universidad de Lima dictará clases virtuales el 11 y 12 de noviembre y suspenderá sus actividades el lunes 16 ante la visita del papa León XIV. (ANSA/Andina)

Guardar

El papa León XIV llegará a Lima el miércoles 11 de noviembre, a las 17:30, para iniciar una visita apostólica al Perú que se extenderá hasta el lunes 16. La agenda del pontífice en la capital incluirá actos oficiales, reuniones con autoridades de la Iglesia católica, una vigilia con jóvenes y universitarios y una misa final en la Base Aérea Las Palmas.

Su aeronave procedente de Buenos Aires aterrizará en la Base Aérea del Callao, donde se realizará la acogida oficial. Luego, el papa irá al Palacio de Gobierno para la ceremonia de bienvenida, la visita a la presidenta y un encuentro con autoridades, integrantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional. La llegada abrirá seis días de desplazamientos entre Lima, Lambayeque, Cusco y Ucayali.

PUBLICIDAD

El jueves 12 concentrará la mayor parte de sus actividades en Lima. A las 9:30 se reunirá con los obispos del Perú en el Palacio Arzobispal; después participará en la catedral en una celebración con sacerdotes, religiosos, seminaristas y equipos pastorales. A las 11:30 encabezará un encuentro sobre los desafíos y las esperanzas del pueblo peruano, mientras que a las 18:00 tendrá una vigilia de oración con jóvenes y universitarios.

El cierre de la visita está previsto para el lunes 16. Esa mañana, León XIV visitará la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados y presidirá, a las 10:30, una misa en Las Palmas, en Santiago de Surco. Después asistirá a la ceremonia de despedida en el Callao, antes del vuelo de retorno a Roma programado para las 13:45.

PUBLICIDAD

El papa León XIV cumplirá diversas actividades pastorales en Lima entre el 11 y el 16 de noviembre tras los ajustes en su agenda oficial. (Infobae / Fotocomposición)

Dos universidades cambian sus clases por la visita del papa León XIV

Ante ese calendario, dos universidades comunicaron cambios en sus clases por la llegada del papa León XIV a Lima. La Universidad de Lima informó que dictará sus cursos de forma virtual el miércoles 11 y el jueves 12 de noviembre.

La medida comprende las asignaturas presenciales y remotas durante ambas fechas, de acuerdo con la comunicación difundida por la Dirección Universitaria de Comunicación.

Para el lunes 16, la casa de estudios suspenderá todas sus actividades académicas, sin distinción entre las modalidades de enseñanza. El cambio coincide con la jornada de cierre de la visita apostólica y con los días no laborables establecidos para Lima y la Provincia Constitucional del Callao. La institución agradeció la comprensión y la colaboración de su comunidad ante la modificación del calendario.

PUBLICIDAD

U. de Lima en contra de las medidas del Gobierno.

La Universidad Científica del Sur adoptó una disposición similar para los días 11, 12 y 16 de noviembre. Las clases del miércoles 11 y jueves 12 serán virtuales desde la 13:00. El comunicado dirigido a la comunidad Científica precisa: “las clases programadas para el miércoles 11 y el jueves 12 de noviembre se desarrollarán de manera virtual a partir de la 1:00 p. m.”

Para el lunes 16, la Científica del Sur suspendió las clases presenciales y virtuales y anunció que serán reprogramadas. “Las actividades y los servicios administrativos se desarrollarán con normalidad”, señaló la universidad. También pidió a los estudiantes que revisen sus horarios para conocer las actualizaciones. La decisión se aplica a la programación académica, mientras los servicios administrativos mantendrán su atención conforme al aviso institucional.

PUBLICIDAD

Comunicado de la Universidad Científica del Sur.

En los próximos días, otras instituciones educativas de Lima y Callao podrían anunciar clases virtuales o suspensiones temporales.