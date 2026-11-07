Rescatan a 14 animales silvestres en Lambayeque: ejemplares fueron llevados a La Libertad

Alonzo Contreras es regidora de Lima desde 2023 y ocupa cargos en Renovación Popular, donde desde 2025 es gerente central de Finanzas y secretaria nacional de Economía. Foto: Gobierno del Perú

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Un total de 14 animales silvestres que permanecían en posesión de un particular en el distrito de Olmos, en Lambayeque, fueron rescatados por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR). La intervención buscó garantizar la protección de los ejemplares y trasladarlos a un establecimiento donde puedan recibir atención especializada.

La operación se desarrolló con la participación de la Policía Nacional del Perú (PNP) y permitió retirar del lugar a distintas especies, entre ellas caimanes, loros, tortugas, un sajino, un mono nocturno y aguiluchos. Posteriormente, los animales fueron llevados a un centro de cría autorizado en Huanchaco, departamento de La Libertad.

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¿Qué animales silvestres fueron rescatados en Lambayeque?

La intervención estuvo a cargo de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS) Lambayeque del SERFOR, en coordinación con la unidad especializada de Medio Ambiente de la PNP. La diligencia se realizó en las instalaciones de la piscigranja Jimena, ubicada en el distrito de Olmos.

Entre los ejemplares identificados figuran dos caimanes, un sajino, un mono nocturno, tres loros amazónicos pertenecientes a dos especies, cinco tortugas motelo y dos aguiluchos variables. Las autoridades precisaron que la procedencia legal de estos animales todavía se encuentra en evaluación.

El operativo fue realizado por el SERFOR y la unidad de Medio Ambiente de la PNP en la piscigranja Jimena, ubicada en Olmos. Foto: Gobierno del Perú

Animales fueron trasladados a un centro autorizado en La Libertad

El traslado se concretó el 3 de noviembre, luego de las coordinaciones técnicas y logísticas correspondientes. Los 14 ejemplares fueron llevados a un centro de cría autorizado en Huanchaco, La Libertad, donde permanecerán bajo custodia temporal del establecimiento Wildlife and Fish, que también facilitó el transporte.

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Durante el operativo, los especialistas del SERFOR aplicaron protocolos de manejo y seguridad para reducir el estrés de los animales y evitar posibles lesiones. En su nuevo recinto recibirán atención veterinaria especializada y permanecerán en espacios acondicionados de acuerdo con sus necesidades biológicas.

“Nuestra prioridad es garantizar el bienestar de los animales silvestres y que reciban la atención especializada que necesitan. Por ello, realizamos las coordinaciones necesarias para asegurar su traslado a un establecimiento autorizado, donde contarán con condiciones adecuadas para su cuidado y recuperación”, señaló Adam Castillo, especialista de fauna silvestre de la ATFFS Lambayeque del SERFOR.

¿Qué sanciones existen por tener animales silvestres ilegalmente?

El SERFOR recordó que mantener fauna silvestre de procedencia ilegal constituye una infracción administrativa muy grave. Esta disposición está contemplada en el Reglamento de Infracciones y Sanciones en materia Forestal y de Fauna Silvestre, aprobado mediante el Decreto Supremo N.º 007-2021-MIDAGRI, y puede derivar en sanciones económicas conforme a la normativa vigente.

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El SERFOR aplicó protocolos de seguridad para trasladar a los animales sin lesiones. En su nuevo recinto recibirán atención veterinaria y espacios adecuados. Foto: Gobierno del Perú

“Los animales silvestres cumplen un papel fundamental en el equilibrio de nuestros ecosistemas. Por ello, es importante recordar que no deben ser mantenidos como mascotas sin la autorización correspondiente. Desde el SERFOR continuamos trabajando de manera articulada con las autoridades para prevenir su tenencia ilegal y promover su conservación”, agregó Castillo.

Durante las diligencias, la persona que tenía a los ejemplares en su poder colaboró con las autoridades y brindó las facilidades necesarias para llevar adelante la intervención. Con este operativo, el SERFOR reiteró la importancia del trabajo conjunto entre instituciones para combatir la tenencia ilegal de fauna silvestre y contribuir a la conservación de las especies.

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