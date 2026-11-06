Así será la indumentaria que utilizará el papa León XIV en Pucallpa: diseños shipibo-konibo y símbolos de la Amazonía

En Pucallpa, los preparativos finales están en marcha para recibir al Papa Francisco en una visita histórica. Detalles sobre la logística, seguridad y eventos especiales para la ocasión. TVPerú

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La visita del papa León XIV a Pucallpa incluirá elementos representativos de la cultura amazónica en las ceremonias religiosas previstas en la región Ucayali. La indumentaria que utilizará el pontífice fue diseñada con símbolos de los pueblos originarios y referencias a los ríos que forman parte de este territorio.

La propuesta contempla una casulla con diseños shipibo-konibo, una mitra blanca con motivos amazónicos y copones elaborados por artesanos locales. Las piezas fueron preparadas con la participación de artistas ucayalinos y mujeres de la comunidad shipiba.

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El padre Lucas Santa, coordinador de la visita papal, explicó que la primera misa de un pontífice en la Amazonía tendrá elementos vinculados con la identidad cultural de la región. La ceremonia religiosa se realizará en la explanada de La Videnita, en Pucallpa, con un aforo previsto para 70.000 personas.

La programación también contempla un encuentro con los pueblos originarios en la laguna de Yarinacocha. Ambos acontecimientos forman parte de las actividades centrales de la visita de León XIV a Ucayali, que contará con la presencia de peregrinos procedentes de distintos vicariatos.

Casulla y mitra del papa León XIV incorporan símbolos de la Amazonía

La casulla que vestirá el papa León XIV fue diseñada por Yonón Bensho, una destacada artista ucayalina. La prenda incorpora motivos de la cultura shipibo-konibo y referencias cristianas mediante el diálogo entre ambos lenguajes simbólicos.

Uno de los elementos presentes en el diseño es el koro kenes, relacionado con la cruz. Esta representación forma parte de los motivos shipibos incluidos en la vestimenta que utilizará el pontífice durante la celebración eucarística en Pucallpa.

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La mitra, por su parte, será de color blanco y llevará símbolos vinculados con la Amazonía. Entre sus elementos figura el logotipo de la Conferencia Eclesial de la Amazonía (CEAMA), que representa la floresta, el bosque y los pueblos originarios mediante diferentes colores.

La pieza también incorpora referencias a los ríos Ucayali y Amazonas, dos elementos geográficos que forman parte de la identidad de esta región. Según explicó el padre Lucas Santa, esta indumentaria fue preparada para representar los símbolos de la Iglesia amazónica y de las culturas ancestrales presentes en el territorio.

Artesanos ucayalinos elaboraron los copones para la misa papal

La cultura amazónica estará presente en los ornamentos que utilizará el pontífice durante su visita a Ucayali. Los diseños incluyen símbolos shipibo-konibo, referencias a los principales ríos de la región y trabajos de artesanos locales. Composición: Infobae

Los elementos destinados a la celebración religiosa también incluyen copones que se utilizarán para distribuir la eucaristía entre los asistentes. Su elaboración estuvo a cargo de artesanos de Don Bosco, una obra social presente en la región.

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Las piezas recibieron pinturas realizadas por mujeres shipibas que trabajan junto a las hermanas de la Pastoral Indígena. De esta manera, la participación de los pueblos originarios también estará presente en los objetos litúrgicos utilizados durante la primera misa papal en la Amazonía.

El trabajo reúne la producción artesanal local con expresiones culturales de la comunidad shipiba. Tanto los copones como las prendas del pontífice fueron preparados para las actividades religiosas previstas en Pucallpa.

Encuentro con pueblos originarios y misa tendrán aforos diferenciados

El padre Lucas Santa informó que la organización prevé la llegada de entre 100.000 y 150.000 peregrinos, además de los invitados procedentes de los vicariatos. Entre las actividades principales figuran el encuentro con los pueblos originarios, en la laguna de Yarinacocha, y la misa en la explanada de La Videnita.

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De acuerdo con la información proporcionada por el coordinador, el primer encuentro está previsto para las 15:00 horas, mientras que la celebración eucarística comenzará a las 16:30 horas.

Las puertas de ambos recintos abrirán desde las 10:00 horas. Los accesos tendrán condiciones distintas debido a las diferencias de aforo y cada asistente deberá revisar la puerta que le corresponda en su código QR.

Las inscripciones serán gratuitas y estarán disponibles mediante la plataforma Joinnus. Santa precisó que cada persona podrá registrarse y obtener hasta tres códigos QR, siempre que ingrese los datos de los asistentes que utilizarán cada uno.

Recorrido del papa móvil incluirá avenidas de Pucallpa

El desplazamiento de León XIV por la ciudad comenzará en el aeropuerto y continuará hacia el boulevard. Después, el pontífice realizará una breve actividad privada en la catedral, con una duración prevista de diez minutos, antes de dirigirse a La Videnita para la misa.

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El recorrido del papa móvil también incluirá la avenida Centenario, desde el óvalo hasta el sector de Aviación, además de una parte de la avenida Túpac. El padre Lucas Santa indicó que el objetivo es que los habitantes de Ucayali y los peregrinos puedan reunirse a lo largo de este trayecto para saludar al pontífice.

Iglesia pide precauciones ante el calor durante las actividades

La organización también pidió a los asistentes tomar medidas para evitar problemas de salud durante las ceremonias. Entre las recomendaciones del padre Lucas Santa figuran llevar agua, gorra y protección para el sol, debido a las altas temperaturas características de la zona.

El coordinador señaló que se realizaron coordinaciones con el Ministerio de Salud (Minsa) y el Gobierno Regional para garantizar la atención sanitaria y las condiciones de seguridad durante las actividades.

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