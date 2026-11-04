Huánuco acata paro por falta de agua potable y exige la construcción de una planta de tratamiento. (Foto: Canal N)

Guardar

A partir de las 0:00 horas del miércoles, la ciudad de Huánuco acató un paro a causa de un desabastecimiento de agua potable que afecta a los ciudadanos desde hace aproximadamente dos meses y cuyo suministro se habría reducido hasta el 75% de su capacidad. La movilización paralizó comercios, actividades escolares y vías de comunicación, incluido un tramo de la carretera Central.

Según reportó Canal N, la protesta reunió a organizaciones sociales, vecinos, colegios profesionales y trabajadores de construcción civil, que reclaman soluciones inmediatas, la salida del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) y la construcción de una planta de tratamiento de agua.

PUBLICIDAD

Ciudadanos que protestan a partir de hoy señalan a SEDA Huánuco y al OTASS por las fallas del servicio de abastecimiento de agua potable y exigen la salida de los funcionarios a cargo de su administración. También sostienen que una nueva planta permitiría mejorar la calidad del agua y asegurar su distribución a los hogares.

El nuevo presidente ejecutivo del OTASS es doctor en Ciencias de la Educación y tiene una maestría en Gestión Pública por la Universidad ESAN. Foto: UNMSM

“El secretario regional del SUTE Huánuco, Armando Matos, indicó al medio que “en los últimos tiempos, aparte del desabastecimiento, se han cambiado los medidores en todo Amarilis, Pillco Marca, Huánuco, y eso se ha hecho que los recibos se eleven. Esto es la indignación del pueblo huanuqueño, de las instituciones educativas, fundamentalmente de la población de a pie”, indicó el dirigente de profesores de la región.

PUBLICIDAD

Enfrentamientos frente a las instalaciones de SEDA Huánuco

La protesta derivó en enfrentamientos en los exteriores de la empresa de saneamiento, donde están las instalaciones vinculadas con la administración del OTASS. Efectivos policiales lanzaron bombas lacrimógenas para dispersar a un grupo que intentaba ingresar al lugar.

Otro representante de los manifestantes sostuvo que el agua que llega a los hogares no sería potable. Atribuyó esa situación a fallas en el sistema de distribución y a una presunta contaminación en el trayecto del agua.

“Lo que le pedimos al Estado es que los señores inmediatamente, que hoy mismo renuncien, porque estos señores han hecho ya daño a la población. Seis años acá, seis años han contaminado a toda la población. ¿Cuánta gente sufre de cáncer?”, indicó el ciudadano a Canal N.

PUBLICIDAD

Ciudadanos de Huánuco acatan paro por desabastecimiento de agua y presunta contaminación. (Foto: Full Pachitea Noticias)

Por otro lado, uno de los manifestantes afirmó que durante estos enfrentamientos con la Policía, agentes de la PNP lanzaron bombas lacrimógenas y un ciudadano resultó herido.

“Hay un herido allá que ya lo hemos recuperado, pero nos acababan de bombardear cuando estábamos en una marcha muy pacífica, la primera marcha pacífica del Perú. No hemos hecho nada con nuestras marchas, con nuestra protesta y es un paro justo, porque el agua es vida (...). Hemos visto ese canal que le llaman canal de conducción, ese canal es de contaminación. Yo lo he demostrado. Es un canal de contaminación, seis kilómetros de contaminación. Y luego llega a nuestros caños”

PUBLICIDAD

Tubería rota y turbidez del Higueras agravan el desabastecimiento

Una posible rotura en una tubería matriz de 25,4 cm (10 pulgadas) podría haber agravado las restricciones del servicio, según medios locales citados por Canal N. El daño habría afectado la red de distribución de la ciudad.

Las lluvias también habrían elevado la turbidez del río Higueras, principal fuente de abastecimiento de Huánuco, lo que dificulta el tratamiento del agua. Frente a esas restricciones, los participantes del paro insistieron en la construcción inmediata de una planta de tratamiento y en la salida del OTASS.