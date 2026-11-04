Emily Zinger anticipa su reencuentro con Alianza Lima y advierte: “No tengo miedo de nadie”

La voleibolista de la Universidad San Martín reconoció la trayectoria del cuadro ‘blanquiazul’, pero aseguró que está enfocada en el rendimiento de su equipo. (Video: Ataque Cruzado)

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Emily Zinger se prepara para afrontar un nuevo desafío en la Liga Peruana de Vóley. La estadounidense, quien regresó al campeonato nacional para defender los colores de la Universidad San Martín, volverá a enfrentarse a Alianza Lima, equipo contra el que protagonizó una intensa definición por el título en 2025, cuando jugaba para Regatas.

En la antesala de este esperado encuentro, la opuesta reconoció la trayectoria del conjunto ‘blanquiazul’, aunque dejó en claro que no se siente intimidada por las tricampeonas. Durante una entrevista con el podcast ‘Ataque Cruzado’, Zinger habló sobre lo que significa enfrentar nuevamente al cuadro ‘íntimo’ y remarcó que su prioridad está en aportar al rendimiento de la USMP.

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“Respeto todos los rivales. Un equipo que tiene una historia como Alianza, tienes que respetar eso, pero también enfocarme en mi equipo, en cómo puedo aportar en mi lado. No tengo miedo de nadie”, expresó la jugadora norteamericana.

Emily Zinger volverá a enfrentar a Alianza Lima

La estadounidense conoce muy bien al conjunto ‘blanquiazul’. Durante la temporada 2024/25, cuando defendía los colores de Regatas Lima, se enfrentó hasta en cinco oportunidades a Alianza Lima, tres de ellas durante la definición del campeonato.

Emily Zinger afronta una etapa especial con la Universidad San Martín. Crédito: Prensa USMP

Ambos clubes fueron protagonistas de una temporada muy competitiva. En la primera fase, el equipo victoriano consiguió imponerse, mientras que Regatas tomó revancha en la segunda etapa. Los dos terminaron clasificando a la final, donde protagonizaron una serie que necesitó de un partido extra para definir al campeón.

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Después de repartirse los triunfos en los dos primeros encuentros de la llave, Alianza Lima se quedó con el duelo decisivo y levantó el título nacional. De esta manera, Zinger no pudo coronar con el trofeo su primera experiencia en el vóley peruano.

Tras aquella campaña, la opuesta continuó su carrera en España y ahora regresó al Perú para afrontar una nueva etapa, esta vez con la camiseta de la Universidad San Martín. Así, tendrá una nueva oportunidad de medirse con el equipo que le ganó aquella definición, aunque buscará escribir una historia diferente.

¿Cuándo jugarán San Martín y Alianza Lima?

Antes de este esperado enfrentamiento, la Universidad San Martín tendrá que cumplir con su compromiso ante Deportivo Wanka, correspondiente a la cuarta fecha de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley. El encuentro está programado para este sábado 7 de noviembre.

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Exactamente una semana después, el sábado 14 de noviembre llegará el desafío ante Alianza Lima, que marcará el reencuentro de Zinger con el equipo al que enfrentó en la definición del campeonato de 2025. La estadounidense buscará aportar para que su nuevo club consiga un resultado favorable y pueda imponerse ante uno de los principales candidatos al título.

San Martín se alista para enfrentar a Alianza Lima en un duelo clave de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: FPV

Emily Zinger destaca entre las máximas anotadoras de la Liga Peruana de Vóley

La norteamericana ha comenzado con buenos números esta nueva etapa en el campeonato nacional. Después de haber sido la máxima anotadora de la temporada 2024/25, Zinger vuelve a demostrar su capacidad ofensiva y ya registra 51 puntos con la camiseta de San Martín.

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Esa cifra la ubica entre las siete mejores anotadoras del torneo hasta el momento, un registro que refleja su importancia dentro del equipo santo. Su aporte será fundamental en los próximos compromisos, especialmente ante un rival como Alianza Lima, al que conoce por sus anteriores enfrentamientos.

Con experiencia en partidos decisivos y un nuevo desafío por delante, Emily Zinger buscará escribir una historia diferente en esta temporada. Esta vez, su objetivo será ayudar a San Martín a competir por el título y conseguir una victoria frente al conjunto blanquiazul.