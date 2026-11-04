Ignacio Buse ganó cuantioso monto tras vencer a Daniil Medvédev y clasificar a tercera ronda del Masters 1000 de París 2026.

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Ignacio Buse consiguió “la mejor victoria de su carrera”, como él mismo la calificó tras derrotar a Daniil Medvédev, actual top 5 del ranking ATP, en la segunda ronda del Masters 1000 de París 2026.

Además de asegurar su clasificación a la tercera ronda, ‘Nacho’ obtuvo un premio económico importante. En la próxima instancia enfrentará a un viejo conocido: el portugués Nuno Borges, quien eliminó al ruso Karén Jachánov.

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El premio económico para Ignacio Buse tras vencer a Daniil Medvédev

Ignacio Buse obtuvo 84 mil 890 euros tras su avance en el Masters 1000 de París, un monto equivalente a 329 mil 728 soles. El premio le permitirá reforzar su preparación para competir en el circuito de élite.

El peruano ya había asegurado 25 mil 220 euros, equivalentes a 97 mil 962 soles, por la primera ronda, y otros 45 mil 520 euros —176 mil 813 soles— en la siguiente instancia.

Hasta el momento, ‘Nachito’ acumula 155 mil 630 euros en premios durante su participación en París, cifra que equivale a 604 mil 513 soles. El monto aumentará si logra avanzar a una nueva ronda.

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Premios económicos en el Masters 1000 de París 2026.

Puntos para seguir escalando en el ranking ATP

Ignacio Buse ocupa actualmente el puesto 32 del ranking mundial. Tras su victoria ante Daniil Medvédev, sumó 50 puntos que lo acercan al top 31, casilla que por ahora pertenece al chileno Alejandro Tabilo.

Si Buse, que tiene 1.520 puntos, consigue una nueva victoria en el Masters 1000 de París 2026, superará a Tabilo, que acumula 1.525 unidades. Además, podría volver a aspirar al top 30, posición en la que se encuentra el polaco Hubert Hurkacz, con 1.585 puntos.

Imágenes de la transmisión de un partido de tenis disputado en una pista cubierta con el rótulo del Rolex Paris Masters. En pantalla, el marcador registra el enfrentamiento entre Daniil Medvedev y Buse. Se observa la definición del punto de partido que sella un resultado de 6-4 y 6-4 a favor de Buse. Posteriormente, el jugador festeja frente a espectadores con banderas de Perú, mientras Medvedev se retira de la pista cargando su bolso deportivo.

Las palabras de Ignacio Buse tras vencer al top 5 del mundo

Ignacio Buse definió su triunfo ante Daniil Medvédev como “la mejor victoria” de su carrera. Tras eliminar al ruso, uno de los cinco mejores tenistas del ranking ATP, y avanzar a la tercera ronda del Masters 1000 de París, el peruano destacó el valor del resultado en el cierre de la temporada.

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“La verdad, es increíble. Creo que, al ser el último torneo del año, es muy bonito haber conseguido esta victoria. Por ahora, es la mejor victoria de mi carrera, contra un Daniil muy experimentado. Ha sido una victoria espectacular”, afirmó el ‘Colorado’.

Pese a la repercusión de su victoria, Buse dejó claro que no quiere detenerse en ese logro. El tenista peruano resaltó su adaptación a la superficie y remarcó que afrontará el torneo partido a partido. “Pero lo importante es no conformarse y seguir partido a partido. Creo que vengo jugando bien y que me estoy adaptando bastante bien a la superficie. También es importante disfrutar del día a día y no pensar demasiado en el futuro”.

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‘Nacho’ enfrentará al portugués Nuno Borges en la próxima instancia. El peruano aseguró que buscará presentarse en las mejores condiciones, aunque puso la competencia por encima de cualquier otro objetivo. “Por supuesto que quiero ir a por más. Quiero salir a jugar mañana, sentirme bien en la cancha y tener buenas sensaciones, pero, sobre todo, competir, que es lo más importante para estar al cien por ciento mañana”.

El tenista peruano Ignacio Buse ofrece declaraciones a pie de pista tras su encuentro en el torneo Rolex Paris Masters. Con indumentaria deportiva y frente a un micrófono de ATP Masters 1000, el jugador responde a preguntas en inglés y en español sobre su desempeño en la pista dura del recinto cubierto ante los espectadores presentes en las gradas.

Próximo partido de Ignacio Buse en Masters 1000 de París

El próximo desafío de Ignacio Buse será este jueves 5 de noviembre ante el portugués Nuno Borges, un rival al que ya enfrentó anteriormente. El horario todavía no fue confirmado y Disney Plus transmitirá el partido.

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