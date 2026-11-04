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Ignacio Buse da el golpe ante Daniil Medvédev y va por más en el Masters 1000 de París: ¿Qué rival tendrá en octavos de final?

‘Nachito’ firmó dos victorias consecutivas en sets corridos y consiguió uno de los triunfos más importantes de su carrera. Este jueves volverá a la pista en busca de los cuartos de final

Ignacio Buse avanza a paso firme en el Masters 1000 de París.
Ignacio Buse avanza a paso firme en el Masters 1000 de París. Crédito: ATP Tour
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Ignacio Buse atraviesa una semana memorable en Francia. El tenista peruano consiguió una de las victorias más importantes de su carrera al derrotar al ruso Daniil Medvédev, número cinco del mundo y exlíder del ranking ATP, y clasificó a los octavos de final del Masters 1000 de París 2026. Ahora, ‘Nachito’ espera por su próximo contrincante.

El representante nacional se impuso por un doble 6-4 en una hora y 39 minutos de juego. De esta manera, eliminó a uno de los principales favoritos del último torneo de la temporada y firmó un resultado de enorme repercusión para el Perú. Medvédev, además de haber ocupado el primer lugar de la clasificación mundial, fue campeón del US Open en 2021 y conquistó el torneo parisino en 2020.

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La actuación de Buse tuvo especial mérito por la manera en que resolvió los momentos decisivos. En el primer set, el marcador se mantuvo igualado hasta el 4-4, cuando el peruano consiguió el quiebre que necesitaba para tomar ventaja. Después sostuvo su servicio y cerró el parcial por 6-4.

La segunda manga presentó mayores dificultades. El ruso logró ponerse 4-2 arriba y parecía encaminado a forzar un tercer set. Sin embargo, el tenista nacional reaccionó, recuperó el quiebre y encontró la manera de darle vuelta a la situación. Con determinación, el ‘Colorado’ ganó los juegos siguientes y selló el 6-4 definitivo para completar la hazaña.

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El tenista peruano Ignacio Buse ofrece declaraciones a pie de pista tras su encuentro en el torneo Rolex Paris Masters. Con indumentaria deportiva y frente a un micrófono de ATP Masters 1000, el jugador responde a preguntas en inglés y en español sobre su desempeño en la pista dura del recinto cubierto ante los espectadores presentes en las gradas.

¿Quién será el próximo rival de Ignacio Buse en París?

Tras eliminar a Medvédev, Ignacio Buse tendrá que esperar la definición del encuentro entre Nuno Borges y Karen Khachanov para conocer a su siguiente adversario. El portugués y el ruso disputarán su compromiso de segunda ronda y el ganador se medirá con el peruano en los octavos de final.

El ‘Colorado’ volverá a la pista este jueves 5 de noviembre, con la posibilidad de meterse entre los ocho mejores del certamen parisino. Será una nueva oportunidad para prolongar su gran semana en la capital francesa y seguir avanzando en uno de los torneos más importantes del calendario.

El camino de Ignacio Buse en París

El camino del peruano en el Masters 1000 de París comenzó el lunes 2 de noviembre, cuando derrotó al belga Zizou Bergs por 6-2 y 6-4. Aquel encuentro también tuvo un significado especial, pues el europeo lo había eliminado semanas antes en el Masters 1000 de Shanghái.

Con ese resultado, Buse consiguió una revancha deportiva y volvió a celebrar en el circuito después de una seguidilla de resultados adversos. Posteriormente, ante Medvédev, confirmó su buen nivel y sumó su segunda victoria consecutiva sin ceder un solo set.

Este rendimiento es especialmente importante para el cierre de temporada. Después de unos meses complicados, el peruano encontró en París dos actuaciones que pueden representar un impulso para recuperar confianza y continuidad de cara a los desafíos que se avecinan en el 2027.

Ignacio Buse cortó racha negativa tras debutar con victoria en el Masters 1000 de París.
Ignacio Buse cortó racha negativa tras debutar con victoria en el Masters 1000 de París. Crédito: Agencias

Ignacio Buse rompió dos registros históricos del tenis peruano

La victoria ante Medvédev no solo representa un resultado destacado por la jerarquía del rival. También tiene un valor histórico para el tenis nacional, ya que Ignacio Buse consiguió dos registros que no se alcanzaban desde hace más de una década.

Antes de esta hazaña, el último peruano que había derrotado a un jugador ubicado entre los diez mejores del mundo era Luis Horna, quien venció al francés Richard Gasquet en Roma, en 2008, cuando este ocupaba el noveno puesto del ranking.

Asimismo, Horna aparecía como el antecedente peruano más reciente de una victoria ante un tenista del top 5, tras su triunfo frente al argentino Guillermo Coria en Toronto, en 2004. Ahora, Buse se suma a esa lista con su victoria ante Medvédev, quien llegó a París como número cinco de la clasificación ATP.

A sus 22 años, ‘Nachito’ continúa dando pasos importantes en su carrera profesional. Su actuación en el Masters 1000 de París ya quedó entre las más destacadas del tenis peruano y ahora tendrá la oportunidad de seguir escribiendo una página importante en el torneo francés.

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