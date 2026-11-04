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Ignacio Buse se emociona tras vencer a Daniil Medvédev en Masters 1000 de París 2026: “Es la victoria más importante de mi carrera”

El peruano derrotó en sets corridos al top 5 del ranking ATP y avanzó a la tercera ronda del Rolex Paris Masters

El tenista peruano Ignacio Buse ofrece declaraciones a pie de pista tras su encuentro en el torneo Rolex Paris Masters. Con indumentaria deportiva y frente a un micrófono de ATP Masters 1000, el jugador responde a preguntas en inglés y en español sobre su desempeño en la pista dura del recinto cubierto ante los espectadores presentes en las gradas.
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Ignacio Buse siempre recordará el 4 de noviembre de 2026. Ese día consiguió la victoria más importante de su carrera tras vencer al ruso Daniil Medvédev, uno de los cinco mejores tenistas del ranking ATP. El peruano avanzó a la tercera ronda del Masters 1000 de París y habló sobre la dimensión de su triunfo.

En diálogo con el canal de ATP, Buse respondió primero en inglés a las preguntas del periodista. “Creo que hoy jugué a un nivel muy alto. Pero estoy muy emocionado. Creo que es la victoria más importante de mi carrera y estoy extremadamente feliz porque este es el último torneo del año. Es un buen regalo, pero quiero seguir avanzando”.

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El tenista peruano reveló las claves para sostener la ventaja frente a un rival experimentado como el ruso. “Traté de mantener la calma. No tenía otra opción. Si me estresaba un poco, no iba a ser bueno para mí. Así que solo quise mantenerme tranquilo y ser paciente hasta que llegara el supervisor. Pero creo que después logré jugar puntos muy buenos, y eso me dio confianza”.

También se refirió al respaldo que recibió durante el encuentro ante Daniil Medvédev. “Sí, sí, en todas partes. Y en París también; en todas las ciudades grandes hay muchos peruanos. Estoy entusiasmado por verlos en la próxima ronda y sé que están muy entusiasmados”.

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Ignacio Buse se emociona tras vencer a Daniil Medvédev en Masters 1000 de París 2026.
Ignacio Buse se emociona tras vencer a Daniil Medvédev en Masters 1000 de París 2026.

Posteriormente, Ignacio Buse habló en español y reiteró sus sensaciones tras el triunfo. “La verdad, es increíble. Creo que, al ser el último torneo del año, es muy bonito haber conseguido esta victoria. Por ahora, es la mejor victoria de mi carrera, contra un Daniil muy experimentado. Ha sido una victoria espectacular”.

El ‘Colorado’ manifestó su intención de seguir avanzando en el Masters 1000 de París. “Pero lo importante es no conformarse y seguir partido a partido. Creo que vengo jugando bien y que me estoy adaptando bastante bien a la superficie. También es importante disfrutar del día a día y no pensar demasiado en el futuro”.

Así cerró la entrevista, con la mirada puesta en su próximo rival, que saldrá del duelo entre el portugués Nuno Borges y el ruso Karén Jachánov. “Por supuesto que quiero ir a por más. Quiero salir a jugar mañana, sentirme bien en la cancha y tener buenas sensaciones, pero, sobre todo, competir, que es lo más importante para estar al cien por ciento mañana”.

Imágenes de la transmisión de un partido de tenis disputado en una pista cubierta con el rótulo del Rolex Paris Masters. En pantalla, el marcador registra el enfrentamiento entre Daniil Medvedev y Buse. Se observa la definición del punto de partido que sella un resultado de 6-4 y 6-4 a favor de Buse. Posteriormente, el jugador festeja frente a espectadores con banderas de Perú, mientras Medvedev se retira de la pista cargando su bolso deportivo.

Así fue la victoria de Ignacio Buse ante Daniil Medvédev

Con 22 años, Ignacio ‘Nacho’ Buse afrontó sin complejos el reto de medirse con Daniil Medvédev, uno de los cinco mejores tenistas del ranking ATP. El peruano le jugó de igual a igual al ruso desde el inicio y se quedó con el primer set por 6-4.

El segundo parcial tuvo mayor tensión. Buse tomó ventaja de 2-1, pero Medvédev reaccionó y, tras quebrar el servicio del peruano, pasó al frente por 4-2. El ‘Colorado’ no perdió la calma: recuperó el quiebre y emparejó el marcador 4-4.

En el tramo decisivo, el ruso necesitaba ganar el set para llevar el partido a un tercero, mientras que Buse buscaba concretar el triunfo en dos parciales. Con el apoyo del público peruano en el Paris La Défense Arena, el tenista nacional encontró respuestas en los momentos de mayor presión.

Buse volvió a quebrar el saque de Medvédev y cerró el set por 6-4. El triunfo desató la emoción del peruano, que recibió la ovación de las tribunas y sorprendió a los comentaristas de ESPN.

Triunfazo histórico de Ignacio Buse ante Daniil Medvédev, top 5 del mundo, en Masters 1000 de París 2026: así fue la clasificación del peruano.
Triunfazo histórico de Ignacio Buse ante Daniil Medvédev, top 5 del mundo, en Masters 1000 de París 2026: así fue la clasificación del peruano.

Próximo rival de Ignacio Buse en Masters 1000 de París 2026

Ignacio Buse conocerá este miércoles 4 de noviembre a su próximo oponente en el Masters 1000 de París 2026. El portugués Nuno Borges y el ruso Karén Jachánov definirán quién avanzará para enfrentar al peruano en la tercera ronda.

El partido de ‘Nacho’ se jugará el jueves 5 de noviembre, aunque todavía no se confirmó el horario. Disney Plus estará a cargo de la transmisión, mientras que Infobae Perú seguirá todas las incidencias a través de su página web.

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