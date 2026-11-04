Binacional regresa a la Liga 1 por mandato del Tribunal Constitucional: el ‘poderoso’ planifica su pretemporada en Puno para 2027

Dos extranjeros y un entrenador nacional están en la mira del club de Juliaca, que fijó la quincena de diciembre para arrancar los trabajos en Puno y apunta a disputar un torneo internacional en 2027. (Deportivo Binacional)

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Juan Carlos Aquino, presidente de Deportivo Binacional, confirmó que el club juliaqueño competirá en la Liga 1 del 2027 tras recibir la Resolución N.º 016-2026-LFPP, que acata la Sentencia N.º 114/2026 del Tribunal Constitucional. El fallo determinó que la Federación Peruana de Fútbol vulneró el derecho al debido procedimiento del club dentro de su sistema de justicia deportiva.

El retorno a la máxima categoría del fútbol peruano se produce pese a que el equipo sureño cerró su participación en la Liga 2 con una derrota por 8-0 ante la Academia Cantolao, resultado que en cancha lo había condenado al descenso a la Liga 3. Sin embargo, la resolución del máximo intérprete de la Constitución revirtió ese destino por completo y restituyó al ‘Poderoso del Sur’ en la Primera División.

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La institución puneña ya había anunciado la noticia mediante un comunicado en sus redes sociales, donde precisó que la Liga de Fútbol Profesional Peruana (LFPP) le otorgó formalmente el derecho a disputar el torneo de la temporada siguiente. Aquino, en declaraciones al programa Full Deporte con Eddie Fleischman de Radio Ovación, amplió los detalles del proceso y adelantó los planes inmediatos del club de cara al nuevo ciclo competitivo.

El camino legal que devolvió a Binacional a primera división

La reincorporación de Binacional a la Liga 1 se concretó después de que la Liga Profesional acatara el fallo del Tribunal Constitucional, que determinó que la FPF vulneró el debido procedimiento del club. (Deportivo Binacional)

El proceso judicial que concluyó con la reincorporación del club a la Liga 1 tuvo como punto de partida una disputa con la Federación Peruana de Fútbol iniciada meses atrás. Según explicó Aquino, la Federación presentó sus descargos ante la sala civil, instancia en la que se descontaron los 12 puntos correspondientes a la tabla de 2023. A partir de ahí, la Liga Profesional convocó un directorio en el que se resolvió la incorporación formal de Binacional.

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“El Tribunal Constitucional es la máxima instancia, se han demorado pero hoy el equipo ya está en la Liga 1”, afirmó el dirigente.

El comunicado oficial del club precisó los términos exactos de la resolución: “Hemos sido notificados con la Resolución N.º 016-2026-LFPP, mediante la cual la Liga de Fútbol Profesional Peruana (LFPP) ha otorgado al club el derecho a participar en el Torneo Liga 1-2027. Esto en acatamiento de lo ordenado por la Sentencia N.º 114/2026 del Tribunal Constitucional, la cual determinó que la Federación Peruana de Fútbol lesionó el derecho al debido procedimiento del club dentro de su sistema de justicia deportiva y, por lo tanto, dispuso su incorporación”.

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No es la primera vez que Binacional accede a la máxima categoría por vía administrativa. En 2022 lo hizo mediante una resolución del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS); en 2025, una medida cautelar le permitió retornar, aunque fue revocada ese mismo año, lo que derivó en su separación del torneo y el posterior descenso a la Liga 2. Ahora, con el respaldo del Tribunal Constitucional, el club suma un tercer regreso por la vía legal.

Pretemporada en Puno y búsqueda de comando técnico

Juan Carlos Aquino adelantó que el club priorizará la elección del comando técnico antes de iniciar la contratación de futbolistas. Dos candidatos extranjeros y uno nacional están en evaluación para asumir el proyecto. (Deportivo Binacional)

Al margen del litigio, la dirigencia del club no esperó la resolución para comenzar a trazar su hoja de ruta deportiva. Aquino reveló que el plantel iniciará la pretemporada en Puno en la quincena de diciembre, y que entre reuniones ya en curso y las próximas horas se definirá el cuerpo técnico que conducirá al equipo.

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“Nosotros ya hemos venido planificando porque sabíamos lo que se venía. Ya estamos trabajando para el año 2027 y en la quincena de diciembre arrancamos la pretemporada en Puno. Entre hoy y mañana tenemos reuniones con 3 técnicos, dos extranjeros y uno nacional. Primero vamos a asegurar el comando técnico y ya después se comenzará a trabajar para la contratación de jugadores”, precisó el presidente.

El objetivo deportivo que trazó Aquino no es modesto: “Queremos entrar a un torneo internacional y si se puede, campeonar”, declaró ante los micrófonos de Radio Ovación.

Deudas deudas y reconciliación institucional

Después de una etapa marcada por disputas con los organismos del fútbol peruano, Binacional expresó su disposición a trabajar junto con la FPF y la Liga Profesional para contribuir al desarrollo del deporte nacional. (Deportivo Binacional)

La travesía por la segunda categoría dejó al club en una situación financiera delicada. Aquino reconoció que sostener la institución durante ese período implicó pérdidas anuales de 4 millones de dólares, además de obligaciones pendientes con jugadores y con la Sunat.

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“El club Binacional por año ha tenido un perjuicio de 4 millones de dólares, ha sido muy complicado mantener la institución, hemos tenido deudas con los jugadores, con la Sunat, ha sido una situación bien complicada con el club”, admitió el dirigente.

Pese al historial de conflictos con la FPF y la LFPP, la directiva del ‘Poderoso del Sur’ extendió una señal de distensión hacia los organismos rectores del fútbol peruano. En su comunicado, el club subrayó: “De cara al futuro, el club reitera su absoluta predisposición para colaborar y trabajar en conjunto con la FPF y la LFPP. Mantenemos el firme compromiso de sumar esfuerzos en favor del desarrollo, la transparencia y el fortalecimiento del fútbol peruano”.

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Con el calendario administrativo resuelto y la pretemporada ya en agenda, Deportivo Binacional se prepara para afrontar la Liga 1 2027 con el doble desafío de sanear sus finanzas y competir por objetivos continentales.