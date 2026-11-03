A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: duelo por las semifinales ida de la Liga Femenina 2026

Alianza Lima y Sporting Cristal disputarán las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026.

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Hoy, martes 3 de noviembre, será el turno de Sporting Cristal y Alianza Lima en las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026 con un partido de ida en el estadio Alberto Gallardo. El equipo celeste llegará con actividad reciente, luego de superar por 2-1 a Atlético Andahuaylas en los cuartos de final.

Para las ‘blanquiazules’, el duelo representará una exigencia ante un rival que mostró solidez durante buena parte de la temporada. Buscarán confirmar el buen momento que atraviesan en el campeonato.

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A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal por semifinales ida del Torneo Clausura 2026

Sporting Cristal y Alianza Lima se enfrentarán hoy, martes 3 de noviembre, por las semifinales de ida del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026, en el estadio Alberto Gallardo.

El encuentro se jugará a las 15:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador. En Bolivia y Venezuela, el inicio está previsto para las 16:00 horas. Los aficionados de Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil podrán seguir el partido desde las 17.00 horas.

Alianza Lima y Sporting Cristal disputan las semifinales del Torneo Clausura 2026.

Dónde ver Alianza Lima vs Sporting Cristal por las semifinales ida del Torneo Clausura 2026

Las semifinales de la Liga Femenina serán transmitidas por Bicolor+ Premium, señal disponible en la plataforma TV360 by Bitel. La emisión supone un cambio respecto de buena parte de la temporada, cuando los aficionados podían seguir los partidos sin necesidad de contratar una suscripción.

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El acceso al contenido tiene un costo de S/ 6,99. Para completar el registro, los usuarios deberán enviar la palabra BICOLOR al número 6363, según las indicaciones de la plataforma.

Las llaves de semifinales del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026

¿Cuándo se jugará la vuelta?

La revancha entre Sporting Cristal y Alianza Lima se jugará el domingo 8 de noviembre en el estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute. Ese partido definirá al primer finalista del Torneo Clausura de la Liga Femenina.

El ganador de la llave enfrentará en la final al vencedor de la otra semifinal, que tiene como protagonistas a Universitario y FBC Melgar.

Las arequipeñas iniciaron esa serie con ventaja tras imponerse 3-0 ante Universitario en el Monumental de la UNSA.

Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentarán en las semifinales de la Liga Femenina 2026.

Así llegan Alianza Lima y Sporting Cristal a la semifinal ida

Sporting Cristal recibirá a Alianza Lima en la semifinal de ida del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026, una serie que comenzará en el estadio Alberto Gallardo.

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Las celestes accedieron a esta instancia tras vencer 2-1 a Atlético Andahuaylas en la fase previa de los playoffs. El equipo buscará aprovechar la localía para llegar con un resultado favorable al partido de vuelta.

Las ‘íntimas’, en cambio, clasificaron de manera directa luego de terminar como líder de la fase regular. Las blanquiazules llegan con dos antecedentes positivos ante su rival durante la temporada.

El cuadro victoriano venció 1-0 a las del Rímac en el Torneo Apertura y luego repitieron el triunfo por 2-0 en el Clausura. Esos resultados respaldan el presente del conjunto victoriano antes del primer duelo de la llave.

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Alianza Lima visitará a Sporting Cristal por la Liga Femenina 2026

Programación y resultados de las semifinales de la Liga Femenina 2026

Partidos de ida

FBC Melgar 3-0 Universitario (Finalizado)

Sporting Cristal vs. Alianza Lima (martes 03 de noviembre / 15:00 horas / Estadio Alberto Gallardo / Bicolor+ Premium)

Partidos de vuelta

Alianza Lima vs. Sporting Cristal (domingo 08 de noviembre / 13:00 horas / Estadio Alejandro Villanueva / Bicolor+ Premium)

Universitario vs. FBC Melgar (lunes 09 de noviembre / 15:00 horas / Estadio Monumental / Bicolor+ Premium)

Así se jugarán las semifinales de la Liga Femenina 2026