Perú Deportes

A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: duelo por las semifinales ida de la Liga Femenina 2026

Las ‘blanquiazules’ visitarán a las ‘cerveceras’ en el estadio Alberto Gallardo por el primer duelo de la fase eliminatoria rumbo al título. Conoce los detalles del decisivo cotejo

Alianza Lima y Sporting Cristal disputarán las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026.
Alianza Lima y Sporting Cristal disputarán las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026.
Guardar

Hoy, martes 3 de noviembre, será el turno de Sporting Cristal y Alianza Lima en las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026 con un partido de ida en el estadio Alberto Gallardo. El equipo celeste llegará con actividad reciente, luego de superar por 2-1 a Atlético Andahuaylas en los cuartos de final.

Para las ‘blanquiazules’, el duelo representará una exigencia ante un rival que mostró solidez durante buena parte de la temporada. Buscarán confirmar el buen momento que atraviesan en el campeonato.

PUBLICIDAD

A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal por semifinales ida del Torneo Clausura 2026

Sporting Cristal y Alianza Lima se enfrentarán hoy, martes 3 de noviembre, por las semifinales de ida del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026, en el estadio Alberto Gallardo.

El encuentro se jugará a las 15:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador. En Bolivia y Venezuela, el inicio está previsto para las 16:00 horas. Los aficionados de Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil podrán seguir el partido desde las 17.00 horas.

Alianza Lima y Sporting Cristal disputan las semifinales del Torneo Clausura 2026.
Alianza Lima y Sporting Cristal disputan las semifinales del Torneo Clausura 2026.

Dónde ver Alianza Lima vs Sporting Cristal por las semifinales ida del Torneo Clausura 2026

Las semifinales de la Liga Femenina serán transmitidas por Bicolor+ Premium, señal disponible en la plataforma TV360 by Bitel. La emisión supone un cambio respecto de buena parte de la temporada, cuando los aficionados podían seguir los partidos sin necesidad de contratar una suscripción.

PUBLICIDAD

El acceso al contenido tiene un costo de S/ 6,99. Para completar el registro, los usuarios deberán enviar la palabra BICOLOR al número 6363, según las indicaciones de la plataforma.

Las llaves de semifinales del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026
Las llaves de semifinales del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026

¿Cuándo se jugará la vuelta?

La revancha entre Sporting Cristal y Alianza Lima se jugará el domingo 8 de noviembre en el estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute. Ese partido definirá al primer finalista del Torneo Clausura de la Liga Femenina.

El ganador de la llave enfrentará en la final al vencedor de la otra semifinal, que tiene como protagonistas a Universitario y FBC Melgar.

Las arequipeñas iniciaron esa serie con ventaja tras imponerse 3-0 ante Universitario en el Monumental de la UNSA.

Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentarán en las semifinales de la Liga Femenina 2026.
Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentarán en las semifinales de la Liga Femenina 2026.

Así llegan Alianza Lima y Sporting Cristal a la semifinal ida

Sporting Cristal recibirá a Alianza Lima en la semifinal de ida del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026, una serie que comenzará en el estadio Alberto Gallardo.

Las celestes accedieron a esta instancia tras vencer 2-1 a Atlético Andahuaylas en la fase previa de los playoffs. El equipo buscará aprovechar la localía para llegar con un resultado favorable al partido de vuelta.

Las ‘íntimas’, en cambio, clasificaron de manera directa luego de terminar como líder de la fase regular. Las blanquiazules llegan con dos antecedentes positivos ante su rival durante la temporada.

El cuadro victoriano venció 1-0 a las del Rímac en el Torneo Apertura y luego repitieron el triunfo por 2-0 en el Clausura. Esos resultados respaldan el presente del conjunto victoriano antes del primer duelo de la llave.

Alianza Lima visitará a Sporting Cristal por la Liga Femenina 2026
Alianza Lima visitará a Sporting Cristal por la Liga Femenina 2026

Programación y resultados de las semifinales de la Liga Femenina 2026

Partidos de ida

  • FBC Melgar 3-0 Universitario (Finalizado)
  • Sporting Cristal vs. Alianza Lima (martes 03 de noviembre / 15:00 horas / Estadio Alberto Gallardo / Bicolor+ Premium)

Partidos de vuelta

  • Alianza Lima vs. Sporting Cristal (domingo 08 de noviembre / 13:00 horas / Estadio Alejandro Villanueva / Bicolor+ Premium)
  • Universitario vs. FBC Melgar (lunes 09 de noviembre / 15:00 horas / Estadio Monumental / Bicolor+ Premium)
Así se jugarán las semifinales de la Liga Femenina 2026
Así se jugarán las semifinales de la Liga Femenina 2026

Temas Relacionados

Alianza LimaSporting CristalLiga Femeninaperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Partidos de hoy, martes 3 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada de este día reunirá partidos de la Liga 1, la cuarta fecha de la UEFA Champions League y otros campeonatos alrededor del mundo

Partidos de hoy, martes 3 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Ignacio Buse vs Daniil Medvédev: día y canal TV del partido por Masters 1000 de París 2026

‘Nacho’ enfrentará al top 5 del ranking ATP en la segunda ronda del Rolex Paris Masters. Conoce detalles del histórico encuentro

Ignacio Buse vs Daniil Medvédev: día y canal TV del partido por Masters 1000 de París 2026

Natalia Málaga se suma a Géminis y dirigirá en duelo clave ante Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley 2026/27

El equipo de Comas tuvo un inicio adverso en la primera fase: perdió todos sus partidos y quedó en la penúltima posición de la tabla. La exentrenadora de Perú buscará revertir ese panorama ante el vigente tricampeón

Natalia Málaga se suma a Géminis y dirigirá en duelo clave ante Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley 2026/27

La respuesta de Agustín Lozano ante el posible regreso de Renato Tapia a la selección peruana: “¿A quién no le gustaría?”

El presidente de la FPF se pronunció por la opción de que el ‘Cabezón’ vuelva a la ‘bicolor’, aunque advirtió que dependerá del técnico Mano Menezes

La respuesta de Agustín Lozano ante el posible regreso de Renato Tapia a la selección peruana: “¿A quién no le gustaría?”

Perú vs Bolivia: día, hora y canal TV del amistoso internacional por la fecha FIFA 2026

Tras la gira por Norteamérica, la ‘blanquirroja’ se medirá con los altiplánicos en el reencuentro con la hinchada en Lima. Será uno de los últimos duelos del año

Perú vs Bolivia: día, hora y canal TV del amistoso internacional por la fecha FIFA 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JEE validan la reelección encubierta y proclaman para un nuevo periodo a alcaldes en funciones

JEE validan la reelección encubierta y proclaman para un nuevo periodo a alcaldes en funciones

JNJ destituye a la fiscal que pidió prisión contra Humberto Abanto por el caso “Árbitros de Odebrecht”

Comisión que preside diputada Catherin Palomino decidirá si avanza amnistía para Pedro Castillo

Diputada Jacqueline Tapullima podría ser investigada en Ética por peritaje que detectó falsificación de firma y huella de su inscripción

Keiko Fujimori ordena reclasificar a todos los presos del Perú y ampliar el trabajo en cárceles: “Habrá varios cambios”

ENTRETENIMIENTO

Johana Cubillas reveló que Sebastián Lizarzaburu la dejó por Andrea San Martín: “Me terminó por ella”

Johana Cubillas reveló que Sebastián Lizarzaburu la dejó por Andrea San Martín: “Me terminó por ella”

Esposa de ‘Cinesmero’ manda fuerte indirecta a Jhovan Tomasevich por revelar nacimiento de su hija

Marko, el comediante que fue delivery y hoy triunfa en YouTube con ‘Caso 1992’: su agradecimiento a Perú y admiración por Hablando Huevadas

Carolina Braedt se quiebra al hablar de la muerte de su padre: “Devolvería hasta el último sol por estar con mi papá ahorita”

Ana Paula Consorte explica la razón de su mensaje hacia Hernán Barcos: “Me pareció una actitud infantil”

DEPORTES

Partidos de hoy, martes 3 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, martes 3 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Ignacio Buse vs Daniil Medvédev: día y canal TV del partido por Masters 1000 de París 2026

Natalia Málaga se suma a Géminis y dirigirá en duelo clave ante Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley 2026/27

La respuesta de Agustín Lozano ante el posible regreso de Renato Tapia a la selección peruana: “¿A quién no le gustaría?”

Perú vs Bolivia: día, hora y canal TV del amistoso internacional por la fecha FIFA 2026