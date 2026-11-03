Papa León XIV en Perú: paso a paso para conseguir entradas en Teleticket para el encuentro con jóvenes en el Estado Nacional

El papa León XIV reza frente al Estadio Nacional del Perú en el marco de una vigilia con jóvenes en la ciudad de Lima.

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El papa León XIV se reunirá con cientos de jóvenes y universitarios durante su visita pastoral al Perú, que se realizará del 11 al 16 de noviembre. Como parte de su agenda en Lima, el líder católico presidirá una vigilia de oración en el Estadio Nacional, donde se espera la participación de representantes de distintas comunidades y grupos juveniles.

La actividad está programada para el jueves 12 de noviembre a las 6:00 p. m. y será uno de los encuentros más importantes de su recorrido por la capital. Para participar en esta jornada, los interesados deberán realizar una inscripción previa, pues el acceso estará sujeto a la disponibilidad de entradas y al cumplimiento de determinados requisitos.

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¿Cómo conseguir entradas gratuitas?

Los interesados en participar en la vigilia deberán registrarse a través de la plataforma Teleticket, donde podrán solicitar una entrada gratuita. El procedimiento está dirigido a jóvenes de entre 16 y 35 años cumplidos y cada persona podrá obtener un solo pase, que será personal e intransferible.

El Papa León XIV durante la celebración de la Santa Misa, a 11 de junio de 2026, en Las Palmas de Gran Canaria, (Eros Santana / ACFI / Europa Press)

Para completar el registro, los asistentes deberán seguir estos pasos:

Ingresar a Teleticket: acceder a la plataforma digital y buscar la opción para registrarse en caso de no tener una cuenta. Iniciar sesión: si ya cuentan con un usuario, deberán ingresar con su correo electrónico y contraseña. Buscar el evento: ubicar la actividad denominada «Vigilia de los jóvenes». Completar los datos personales: ingresar nombres, apellidos, número de DNI, carné de extranjería o pasaporte, además del correo electrónico. Confirmar la inscripción: verificar que toda la información sea correcta y dirigirse a la sección «Mis compras» para comprobar que la entrada haya sido generada.

Una vez finalizado el procedimiento, los asistentes deberán conservar su acreditación, que podrán presentar en formato digital o impreso el día del encuentro.

¿Qué requisitos deben cumplir los jóvenes para ingresar al Estadio Nacional?

La organización estableció que las entradas serán gratuitas e intransferibles. Además, los datos registrados durante la inscripción deberán coincidir con los del documento de identidad que presente cada asistente al momento del ingreso.

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Para acceder al recinto será necesario presentar:

DNI, carné de extranjería o pasaporte.

Entrada digital o impresa.

De esta manera, las autoridades podrán verificar la identidad de los asistentes y comprobar que la acreditación corresponda a la persona que intenta ingresar.

¿Menores pueden asistir al encuentro del papa?

FOTO DE ARCHIVO: El papa León XIV saluda a la gente el día en que celebra una audiencia jubilar con motivo del Jubileo de los Catequistas en la Plaza de San Pedro del Vaticano. 27 de septiembre de 2025. REUTERS/Francesco Fotia /Archivo

Los adolescentes que tengan 16 o 17 años cumplidos también podrán participar en la vigilia, pero deberán ser registrados por un adulto responsable. En estos casos, el acompañante tendrá que completar la inscripción del menor y recibirá una entrada adicional en su correo electrónico para ingresar junto a él.

La organización precisó que el adulto acompañante deberá ser la misma persona que realizó el registro del adolescente. Por tanto, no será posible que un menor consiga su acreditación de manera independiente.

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Para el ingreso, tanto el adolescente como el adulto deberán presentar sus respectivos documentos de identidad y las entradas correspondientes. También se solicitará una declaración jurada relacionada con la participación del menor.

¿A qué hora será el encuentro del papa León XIV con los jóvenes?

La vigilia de oración se realizará el jueves 12 de noviembre a las 6:00 p. m. en el Estadio Nacional de Lima. Inicialmente, la actividad había sido programada en el Estadio Monumental de Ate, pero posteriormente se confirmó el cambio de sede.

El encuentro incluirá expresiones artísticas, momentos de oración y la participación de jóvenes que tendrán la oportunidad de dirigirse al pontífice. La actividad busca propiciar un espacio de diálogo entre León XIV y las nuevas generaciones durante su visita al Perú.

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