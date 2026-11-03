Perú

Alerta roja del Senamhi por precipitaciones en la costa norte desde este miércoles 4 hasta el viernes 6 de noviembre

Las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas, ráfagas de viento cercanas a los 40 km/h y posible caída de granizo en zonas ubicadas por encima de los 2.800 m s. n. m. de la sierra norte

El Senamhi estableció una alerta roja para el miércoles 4 y jueves 5 de noviembre, mientras que para el viernes 6 emitió una alerta naranja por las precipitaciones previstas - Créditos: Andina.
El Senamhi estableció una alerta roja para el miércoles 4 y jueves 5 de noviembre, mientras que para el viernes 6 emitió una alerta naranja por las precipitaciones previstas - Créditos: Andina.
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que las lluvias continuarán en distintas regiones del país entre el miércoles 4 y el viernes 6 de noviembre. El pronóstico contempla precipitaciones de ligera a fuerte intensidad en la sierra, mientras que en la costa norte se esperan fenómenos de mayor magnitud, principalmente en Tumbes, donde podrían alcanzar niveles extremos. Ante este escenario, la institución recomendó a la población mantenerse alerta y seguir las indicaciones de las autoridades.

De acuerdo con el aviso de la entidad, las condiciones atmosféricas favorecerán la presencia de granizo en localidades situadas por encima de los 2.800 m s. n. m. de la sierra norte.

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Asimismo, las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 40 km/h, factores que podrían incrementar los riesgos en las zonas expuestas.

En la costa norte, el panorama será especialmente preocupante debido a la previsión de precipitaciones de fuerte a extrema intensidad en Tumbes. Por su parte, en la costa interior de Piura se esperan fenómenos de intensidad moderada a fuerte. Estas condiciones requieren especial atención por parte de los habitantes de ambas regiones, debido a los posibles efectos sobre las actividades cotidianas.

¿Cuánto lloverá entre el miércoles 4 y el viernes 6 de noviembre?

El Senamhi detalló los valores estimados de acumulación de agua para cada jornada. Las cifras están expresadas en milímetros por día (mm/día) y muestran que la costa norte registrará los mayores niveles durante los dos primeros días de vigencia del aviso.

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Para el miércoles 4 de noviembre, se prevén acumulados de entre 5 y 55 mm/día en la costa norte. En la sierra norte, los registros oscilarían entre 8 y 29 mm/día, mientras que en la zona central alcanzarían valores de entre 6 y 17 mm/día. En el sector sur se esperan cantidades próximas a los 11 mm/día.

La costa norte podría registrar acumulados de hasta 55 mm/día el miércoles 4 y jueves 5 de noviembre, según las proyecciones del organismo meteorológico - Créditos: Andina.
La costa norte podría registrar acumulados de hasta 55 mm/día el miércoles 4 y jueves 5 de noviembre, según las proyecciones del organismo meteorológico - Créditos: Andina.

El jueves 5 se mantendrían los mismos rangos de acumulación previstos para la jornada anterior. De esta manera, el litoral septentrional podría registrar hasta 55 mm/día, mientras que las localidades de la sierra norte presentarían valores de hasta 29 mm/día. En la parte central se estiman entre 6 y 17 mm/día, y en el sur se mantendrían cifras cercanas a los 11 mm/día.

Para el viernes 6, las proyecciones muestran una disminución de los acumulados en la costa norte, donde se esperan entre 4 y 40 mm/día. En cambio, la sierra norte conservaría un rango de entre 8 y 29 mm/día, mientras que en la zona central se pronostican valores de entre 4 y 17 mm/día. En el extremo sur, las cantidades alcanzarían aproximadamente los 15 mm/día.

¿Qué niveles de alerta estableció el Senamhi por las lluvias?

El organismo meteorológico estableció una alerta roja para el miércoles 4 y el jueves 5 de noviembre, debido a la previsión de fenómenos meteorológicos de gran magnitud. Esta clasificación advierte sobre un escenario de especial peligrosidad, por lo que se requiere adoptar medidas preventivas y permanecer atentos a las actualizaciones oficiales.

Para el viernes 6, el aviso contempla un nivel de peligro naranja. Aunque representa un grado inferior al previsto durante las dos primeras jornadas, no significa que desaparezcan los riesgos asociados a las precipitaciones.

Frente a estas condiciones, el Senamhi exhortó a los ciudadanos a extremar las precauciones, mantenerse informados sobre la evolución de los fenómenos atmosféricos y cumplir las recomendaciones e instrucciones emitidas por las autoridades competentes.

El Senamhi pronosticó lluvias de ligera a fuerte intensidad en la sierra y precipitaciones de fuerte a extrema intensidad en la costa norte entre el 4 y el 6 de noviembre - Créditos: Andina.
El Senamhi pronosticó lluvias de ligera a fuerte intensidad en la sierra y precipitaciones de fuerte a extrema intensidad en la costa norte entre el 4 y el 6 de noviembre - Créditos: Andina.

¿Qué departamentos podrían resultar afectados?

El aviso meteorológico comprende 13 departamentos del territorio nacional: Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tumbes.

Entre estas regiones, Tumbes y Piura requieren especial atención debido a las precipitaciones previstas en la costa norte. En el primer departamento se esperan lluvias de fuerte a extrema intensidad, mientras que en la costa interior piurana se pronostican fenómenos de moderada a fuerte intensidad.

La institución recomendó no subestimar las condiciones previstas durante estos tres días y prestar atención a los comunicados oficiales para conocer cualquier actualización sobre la evolución de las precipitaciones. Asimismo, recordó la importancia de cumplir las disposiciones de las autoridades para reducir la exposición ante posibles emergencias.

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