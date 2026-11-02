Perú

Papa León XIV en Perú: Chiclayo se organiza para recibir más de un millón de peregrinos de todo el mundo

La zona en la que se realizará la misa del sumo pontífice prepara un estacionamiento con capacidad de 2.500 vehículos. Personas deberán realizar una caminata de 4 kilómetros para llegar al escenario construido para el evento

Círculo con retrato de hombre sonriente y vestimenta religiosa sobre vista de ciudad con iglesia amarilla de dos torres, plaza, árboles y vehículos
Una imagen compuesta muestra al Papa León XIV superpuesto sobre una vista aérea de la Basílica Catedral Santa María de Chiclayo en Lambayeque, Perú. (Infobae)
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A solo nueve días de la llegada del papa León XIV al Perú, la ciudada de Chiclayo ya prepara un operativo para la visita del sumo pontífice el próximo 13 de noviembre, cuando la ciudad podría recibir a más de 1 millón de peregrinos nacionales y extranjeros y deberá ordenar los accesos, los desplazamientos y la seguridad en los principales puntos de concentración.

La agenda de actividades del papa León XIV contempla que el pontífice realice el 14 de noviembre el rito de coronación de la Virgen Inmaculada en la iglesia Santa María Catedral de Chiclayo. El dispositivo también prevé espacios alternativos para quienes no puedan ingresar al parque principal.

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Los acuerdos fueron definidos después de tres días de trabajo de la Comisión de Avanzada del Vaticano en Lambayeque, integrada por representantes de la Gendarmería Vaticana y la Guardia Suiza. La delegación inspeccionó los escenarios previstos y coordinó con autoridades locales y regionales las condiciones de seguridad, logística y movilidad, según indicó la Agencia Andina.

Estacionamientos para 2.500 vehículos

El sector del Fuerte Cáceres, en la ruta hacia el distrito de Pimentel, se alista para la recepción de una gran cantidad de personas con un estacionamiento para 2.500 vehículos. El uso de este espacio será progresivo y, una vez que se complete el aforo, se restringirá el ingreso de nuevas unidades.

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Papa León XIV llegará a Chiclayo, los detalles del ingreso y la organización de su visita
Papa León XIV llegará a Chiclayo, los detalles del ingreso y la organización de su visita| Foto: Diario ASI (Facebook)

Los peregrinos que dejen sus vehículos en ese punto deberán caminar aproximadamente cuatro kilómetros hasta las zonas de concentración. En declaraciones a la Agencia Andina, Jorge Pérez Flores, gobernador regional de Lambayeque, advirtió que el espacio también podría llenarse ante la cantidad proyectada de visitantes, lo que obligaría a algunos asistentes a llegar a pie desde sectores más alejados, incluso desde Chiclayo.

La medida busca evitar el colapso vehicular y regular el acceso de los fieles que participarán de las actividades. Pérez Flores indicó que los vehículos podrán aproximarse lo máximo posible a los puntos de concentración, dentro de las restricciones que establezca la Policía Nacional.

Las rutas por las que se desplazará León XIV serán difundidas oficialmente por la Policía Nacional. Luego, el Gobierno Regional convocará a parroquias, comunidades religiosas y feligreses para organizar el recibimiento y facilitar la participación ciudadana.

Un acceso y siete salidas de emergencia en el centro

El parque principal de Chiclayo, la avenida Balta y su conexión con el Paseo Las Musas tendrán un esquema de un acceso y siete salidas de emergencia. La disposición apunta a facilitar una eventual evacuación y reducir los riesgos asociados a las aglomeraciones.

Papa León XIV - Robert Prevost - Catedral de Chiclayo - Lambayeque - Perú - 4 junio
Composición: Infobae Perú

El Paseo Las Musas tendrá un centro de transmisión y una pantalla gigante para que los ciudadanos que no consigan ingresar al parque principal puedan seguir las actividades. Ese espacio contará con su propio dispositivo de seguridad y organización, mientras que la avenida Balta será acondicionada para asegurar una circulación ordenada entre ambos puntos.

La última inspección de la delegación se realizó el domingo 1 de noviembre, cerca de las 9:40, en la catedral de Chiclayo. Allí fueron recibidos por el obispo de la Diócesis de Chiclayo, monseñor Edinson Farfán Córdova, junto con Pérez Flores, la alcaldesa de Chiclayo Janet Cubas Carranza, el jefe de la Región Policial Lambayeque, general PNP Roberto Mercado Calderón, funcionarios, equipos técnicos y un contingente policial.

Aún está pendiente la transferencia de recursos del Gobierno Nacional para instalar vallas de seguridad, gestionar residuos sólidos, ejecutar trabajos de paisajismo, colocar señalética y completar otras intervenciones necesarias. El gobernador regional expresó su expectativa de que el Ejecutivo defina el presupuesto y canalice los fondos mediante los ministerios correspondientes, sin demoras en los preparativos.

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