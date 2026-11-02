Faltan 9 días para la llegada del Papa León XIV al Perú: así avanzan los preparativos para recibirlo el 11 de noviembre

Visita del papa León XIV: la organización reporta avances de hasta 95%| Foto: AFP/Canva

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A nueve días de la visita del papa León XIV al Perú, la organización reportó avances de entre 90% y 95% en los preparativos logísticos para las actividades previstas en Lima, Lambayeque, Cusco, Pucallpa y Santa Cruz. Así lo indicó monseñor Guillermo Inca, secretario general de la Conferencia Episcopal Peruana y coordinador nacional de la visita papal, durante una entrevista con RPP Noticias.

Inca precisó que los trabajos pendientes se concentran en detalles de infraestructura y logística, como escenarios, tribunas, palcos y pantallas. Según explicó, los demás aspectos de la organización ya alcanzaron las metas previstas dentro de los plazos establecidos.

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La visita del Santo Padre contempla celebraciones masivas, encuentros con jóvenes, reuniones con representantes de la Iglesia y actos protocolares con autoridades. La llegada está programada para el 11 de noviembre.

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¿Qué falta realizar para culminar con los preparativos?

El coordinador nacional de la visita señaló que los equipos responsables avanzan conforme al cronograma. Entre los elementos que todavía requieren coordinación figuran las pantallas y algunos aspectos vinculados a los desplazamientos del pontífice. Inca sostuvo que la comisión vaticana, que realiza una tercera inspección en el país, evalúa cada detalle antes de definir las precisiones finales.

La delegación recorrió Lima y tenía previsto visitar Cusco, Pucallpa y Lambayeque. De acuerdo con el representante de la Conferencia Episcopal Peruana, la evaluación inicial de la comitiva fue positiva y no registró observaciones relevantes en la capital, salvo recomendaciones puntuales.

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El religioso destacó, además, la participación de instituciones estatales, empresas privadas, comunidades religiosas y organizaciones civiles. “El Papa ya nos ha logrado unir para el trabajo”, señaló.

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Las misas más numerosas serán en Las Palmas y Pimentel

El programa incluye dos celebraciones de gran convocatoria: una en la Base Aérea Las Palmas, en Surco, y otra en las pampas de Pimentel, en Lambayeque. También habrá misas en Santa Cruz y Pucallpa.

Inca aclaró que no todas las actividades del Papa tendrán el formato de una misa. Algunas consistirán en mensajes, bendiciones o recorridos breves ante el público. En esos casos, la presencia del pontífice estará centrada en actos de carácter pastoral y protocolar.

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Uno de los momentos previstos será el encuentro con jóvenes en el Estadio Nacional. El coordinador anticipó que será una actividad prioritaria para la organización, aunque dejó abierta la posibilidad de que se evalúen excepciones para personas que no pertenezcan a ese grupo etario.

El representante de la Iglesia peruana consideró que el mensaje para los jóvenes podría incluir asuntos relacionados con la tecnología y la inteligencia artificial, aunque remarcó que los contenidos definitivos corresponden al Papa.

FOTO DE ARCHIVO: Varias personas pasan junto a un mural dedicado al papa León, mientras los peruanos recuerdan al Papa León como un sacerdote migrante que ayudó a alimentar a familias hambrientas, entregó ayuda después de las inundaciones y acompañó a los refugiados durante sus años en Perú, antes de su visita a Perú y otros países de Sudamérica en noviembre, en Chiclayo, Perú, 2 de septiembre de 2026. REUTERS/Angela Ponce/File Photo

La Iglesia pidió orden, respeto y solidaridad durante las actividades

Frente a la expectativa por las convocatorias multitudinarias, monseñor Guillermo Inca pidió a los asistentes respetar las indicaciones de seguridad y mantener el orden durante el ingreso y la salida de los recintos.

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También solicitó gestos de solidaridad entre los asistentes, en especial hacia adultos mayores, niños y personas que necesiten apoyo. “Si te falta agua, comparte el agua”, expresó durante la entrevista.

Para Inca, la visita debe convertirse en una experiencia de fraternidad y no limitarse a la presencia de una figura religiosa. El lema de la visita, “Abramos el corazón”, fue presentado como una invitación a derribar barreras, promover la reconciliación y fortalecer los vínculos dentro del país.

La ruta exacta que seguirá León XIV durante su llegada a Lima aún no fue comunicada. Inca indicó que el plan está avanzado y que la Policía Nacional participa en el diseño de los traslados y las medidas de seguridad.

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Según explicó, el pontífice llegará al aeropuerto y recorrerá la mayor parte del trayecto inicial en un vehículo cerrado. El cambio al papamóvil se realizaría antes de su ingreso a la Plaza de Armas, aunque el punto específico todavía debe ser confirmado.