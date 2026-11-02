Vanessa Terkes descarta a Roberto Martínez en su nuevo canal: "A ese tipo de gente no"

La actriz descartó la participación de Roberto Martínez como invitado en su plataforma digital.

Guardar

Vanessa Terkes prepara el lanzamiento de un canal de YouTube llamado ‘Corazón Terko’, un espacio que, según adelantó, estará dedicado a visibilizar historias de personas que enfrentan problemas de salud y de quienes realizan labores solidarias sin buscar reconocimiento público. En una entrevista exclusiva con Trome, la actriz explicó los alcances del proyecto y fue consultada sobre una posible aparición de Roberto Martínez en el programa, a lo que respondió de manera tajante.

“A ese tipo de gente no”, afirmó Terkes entre risas, cuando se le planteó que la presencia de Martínez podría garantizarle una mayor audiencia al canal.

PUBLICIDAD

El canal tendrá tres programas y buscará visibilizar historias solidarias

La actriz explicó que su compromiso con las causas sociales se mantiene activo a través de su asociación sin fines de lucro y que ahora se extiende a una plataforma digital. “Y lo sigo haciendo. Sabes muy bien que tengo mi asociación sin fines de lucro y he creado un canal de YouTube”, comentó Terkes.

Según detalló, el proyecto se llama ‘Corazón Terko’ y busca, en sus propias palabras, “hacer visible lo invisible”. La actriz adelantó que el canal arrancará con tres programas y que se encuentra próximo a su lanzamiento.

Uno de los espacios estará dedicado a entrevistar a personas que atraviesan problemas de salud y necesitan apoyo. “Voy a entrevistar personas que tienen sus problemas de salud y necesitan apoyo, además también conversaré con héroes anónimos que ayudan a mucha gente de manera silenciosa”, detalló Terkes.

PUBLICIDAD

Vanessa Terkes y Roberto Martínez

La actriz también contó que tiene otros proyectos en marcha de manera paralela al canal. Entre ellos mencionó una película inspirada en ‘El Principito’, destinada a la pantalla grande, y un documental centrado en alternativas para enfrentar el cáncer.

Terkes confirmó que está enamorada de Milovan Radovic, expareja de Juliana Oxenford

Durante la conversación, la actriz también habló sobre su situación sentimental después de un periodo de soltería. Terkes confirmó que mantiene una relación con Milovan Radovic, expareja de la periodista Juliana Oxenford, y afirmó sentirse en un buen momento personal. “Estoy enamorada”, declaró Terkes al ser consultada sobre su presente amoroso.

La actriz explicó que el hecho de que su nueva pareja fuera reconocido públicamente por su vínculo anterior con Oxenford no representó una dificultad para ella. “Eso no me costó, abrir el corazón sí. Entender que estaba dispuesta a volver a enamorarme”, señaló.

PUBLICIDAD

Sobre el origen de la relación, Terkes indicó que surgió en un momento particular de su vida personal. “Llegó algo bonito, justo cuando estaba trabajando en mi alma”, afirmó. La actriz también precisó que nunca mantuvo contacto profesional previo con Oxenford. “Nunca nos hemos conocido”, respondió al ser consultada sobre si alguna vez había sido entrevistada por la periodista.

Vanessa Terkes a Juliana Oxenford: “No es tonta y no tiene cara de resentida”. ATV: Magaly TV La Firme.

Respecto a los hijos de Radovic, Terkes explicó que aún no los ha conocido y que prefiere manejar ese aspecto de la relación con cautela. “No es el momento. Yo, si fuera mi caso, cuidaría mucho ese tema. Y te digo algo más, lo prudente es esperar un tiempo”, manifestó.

PUBLICIDAD

Sobre una posible boda, la actriz no descartó la posibilidad, aunque remarcó que prioriza vivir el presente. “No descarto un matrimonio, pero lo importante es vivir el presente”, indicó. Terkes también señaló que, por el momento, prefiere mantener reserva sobre ciertos aspectos de su vida sentimental. “Tengo pareja y no es bueno hablar de ciertas cosas. Además, mi hoy tiene mucho contenido”, agregó.

Finalmente, respecto al carácter de su pareja, la actriz aseguró que no es celoso. “No, gracias a Dios”, respondió ante la consulta directa.

Antes de la actuación, trabajó como mesera y soñaba con ser doctora

En otro momento de la entrevista, Terkes recordó cómo comenzó su camino en la actuación y sorprendió al revelar que la fama nunca formó parte de sus aspiraciones. “Nunca. Cuando empecé en esto solo quería trabajar”, respondió al ser consultada sobre si alguna vez soñó con convertirse en una figura conocida.

PUBLICIDAD

Tilsa Lozano revela por qué nunca sería amiga de Vanessa Terkes: “Un dolor de huev...”. Captura: YouTube 'Tres al hilo'.

La actriz contó que, antes de ingresar al mundo artístico, trabajaba como mesera y decidió presentarse a un casting de telenovela por una razón económica. “Era mesera y cuando fui al primer casting de telenovela acepté porque pagaban más”, explicó.

Terkes también señaló que, durante su etapa escolar, tenía una aspiración profesional distinta a la actuación. “En ese tiempo soñaba ser doctora”, afirmó. Según relató, su ingreso a la televisión se dio por una oportunidad laboral que terminó por abrirle las puertas de la actuación.

La actriz también se refirió a episodios de acoso durante los primeros años de su carrera y aseguró que respondió de manera directa ante esas situaciones. “Yo siempre fui arrebatada”, sostuvo, y agregó que en varias ocasiones confrontó a quienes intentaron propasarse con ella, lo que, según cree, pudo haber afectado su continuidad en algunos proyectos televisivos. “Varios y no sé si por eso dejé de tener personajes”, comentó.

PUBLICIDAD