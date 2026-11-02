Emergencia en el norte del Perú: lluvias dejan bajo el agua a Puerto Perú, en Tumbes, cerca de la frontera con Ecuador

El caudal del río Zarumilla alcanzó 242 metros cúbicos por segundo y la municipalidad provincial entregó ayuda humanitaria a 100 familias. (Mindef)

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El asentamiento humano Puerto Perú, en el distrito de Aguas Verdes, quedó totalmente inundado tras las fuertes lluvias que afectaron a la región Tumbes entre la noche del domingo 1 y la madrugada del lunes 2 de noviembre. Imágenes difundidas durante la emergencia muestran a vecinos con el agua a la altura de las piernas, mientras personal con chalecos reflectantes y cascos ingresó a la zona para asistir a las familias.

La inundación en Puerto Perú ocurrió en un escenario de precipitaciones que también afectaron calles, viviendas, vías de comunicación y quebradas en varias provincias de Tumbes. En una publicación sobre la emergencia, ASISMET asoció el episodio al Fenómeno El Niño y consignó acumulados de lluvia en distintos puntos de la región.

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Puerto Perú quedó bajo el agua tras varias horas de precipitaciones

Las fotografías del asentamiento muestran calles convertidas en corrientes de agua turbia y viviendas rodeadas por el aniego. Una mujer avanzaba con una niña en brazos, mientras otros pobladores cruzaban el sector junto a brigadistas que se desplazaban por las zonas afectadas.

La emergencia se produjo después de varias horas de lluvia. Las precipitaciones comenzaron durante la noche del domingo y continuaron en las primeras horas del lunes, según la información proporcionada. El agua ingresó a sectores habitados de Aguas Verdes, uno de los distritos de la provincia de Zarumilla que permanecía bajo vigilancia por el aumento del caudal del río Zarumilla.

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El domingo 1 de noviembre, Defensa Civil municipal informó que el río Zarumilla alcanzó 242 metros cúbicos por segundo. Las autoridades mantuvieron la observación sobre los sectores Tomás Arizola y ampliación Nuevo Perú debido a las lluvias registradas en la cuenca compartida con Ecuador.

La Municipalidad Provincial de Zarumilla distribuyó kits de ayuda humanitaria para 100 familias afectadas por las lluvias. A la vez, continuaban los pedidos de apoyo ante los aniegos y los problemas de drenaje en distintos sectores de la provincia.

Los registros difundidos incluyeron más de 100 milímetros en El Salto

Una publicación de ASISMET indicó que Puerto Perú se encontraba inundado y difundió datos atribuidos al Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) y a la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac). Según ese reporte, El Salto, en Zarumilla, acumuló 104,1 milímetros de lluvia.

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El mismo registro consignó 93,6 milímetros en Matapalo, 73,5 milímetros en el aeropuerto de Tumbes, 59,5 milímetros en Puerto Pizarro y 47 milímetros en Rica Playa. La información difundida en la publicación no precisó el período de medición para todos esos acumulados.

Por su parte, el reporte oficial citado en la información disponible señaló que la estación de Matapalo, ubicada en la provincia de Zarumilla, acumuló 58,5 milímetros entre las 7:00 a. m. del sábado 31 de octubre y las 7:00 a. m. del domingo 1 de noviembre. El Senamhi calificó esa jornada como un día extremadamente lluvioso.

Otra publicación mostró calles de la ciudad de Tumbes bajo la lluvia y señaló que el aeropuerto había registrado 21,5 milímetros en apenas una hora. El aviso advirtió que esa cantidad podía transformar algunas vías o pistas en riachuelos.

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El desborde de la quebrada Marco Felipe dejó aislado al sector Primero de Agosto

La situación en Zarumilla incluyó el desborde de la quebrada Marco Felipe. El incremento del agua dejó aislados a los habitantes del sector Primero de Agosto y afectó viviendas próximas al cauce.

La quebrada ya había sido objeto de trabajos de descolmatación por parte de las autoridades locales. Las lluvias también provocaron acumulaciones de agua en sectores urbanos y dificultades para el desplazamiento de peatones y vehículos.

En otros puntos de Tumbes se reportaron aniegos en Puerto Pizarro, Pampa Grande, Corrales y San Juan de la Virgen. En el caserío Higuerón, distrito de San Jacinto, se informaron lluvias de gran intensidad.

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En Casitas, provincia de Contralmirante Villar, las precipitaciones activaron la quebrada Corralitos y el agua se desplazó sobre vías habituales para vehículos. También se reportó la activación de las quebradas Rica Playa, Higuerón, La Capitana, Vaquería, La Jardina y Corrales, con problemas de circulación en la vía entre Corrales y Rica Playa.

El río Tumbes superó el umbral de alerta roja durante la madrugada

La mayor alerta hidrológica se concentró en el río Tumbes. La estación El Tigre, situada en el distrito de San Jacinto, registró 1.021,33 metros cúbicos por segundo a las 5:00 a. m. del lunes 2 de noviembre, de acuerdo con información del Senamhi difundida por el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

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El caudal superó el umbral de alerta roja y elevó el riesgo para los poblados ubicados en zonas bajas o cerca del cauce. El COEN identificó como posibles áreas de afectación a El Prado Bajo, Carretas, El Prado, Prado Alto, Limón, Oidor, Pampas de Hospital, Tumbes, Tacural, Cerro Blanco, Cruz Blanca, Santa María, Casa Blanqueada, Francos y Garbanzal.

Las autoridades precisaron que la identificación de esas localidades como zonas expuestas no implica que todas hayan sufrido inundaciones. Ante el incremento del caudal, recomendaron evitar actividades cerca de las riberas y no atravesar sectores cubiertos por el agua.

Las Fuerzas Armadas desplegaron motobombas en áreas urbanas de la ciudad de Tumbes para retirar el agua acumulada. El Ministerio de Defensa coordinó estas labores con otras instituciones del Estado, mientras continuaba la vigilancia sobre el comportamiento del río.

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El aviso rojo incluyó a las tres provincias de Tumbes

El COEN emitió el aviso de corto plazo N.º 304-2026-INDECI/COEN, con nivel rojo de peligro por lluvias intensas en 11 provincias del norte peruano. La advertencia comprendió Zarumilla, Tumbes y Contralmirante Villar, además de Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Paita, Piura, Sechura, Sullana y Talara, en Piura.

El aviso estuvo vigente desde la 1:00 p. m. del domingo 1 hasta la 1:00 p. m. del lunes 2 de noviembre. El Senamhi previó lluvias de moderada a extrema intensidad, con descargas eléctricas y ráfagas de viento en determinados sectores.

Los pronósticos contemplaban una disminución temporal de la intensidad de las precipitaciones hasta el miércoles 4 de noviembre, seguida por un posible incremento en los días posteriores. El comportamiento de los ríos depende también de las lluvias acumuladas en las cuencas altas y en sectores ubicados en territorio ecuatoriano.

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