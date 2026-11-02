Videos y fotos de las lluvias en Tumbes: así quedaron las calles tras soportar horas de precipitaciones

Vean las impactantes imágenes de Tumbes inundada durante la noche. Las fuertes lluvias han dejado las calles anegadas. Tumbes Noticias.

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La región de Tumbes soportó varias horas de lluvias que causaron aniegos en calles, carreteras y vías urbanas, además de la activación de las quebradas Corralitos y La Capitana. En algunos puntos, el agua acumulada dificultó el paso de vehículos y peatones durante la noche del domingo 1 de noviembre.

Según la información meteorológica, una hora y media de precipitación continua fue suficiente para inundar las principales vías de acceso y alterar la circulación vehicular y peatonal en distintos sectores de la región. Los mayores problemas se concentraron en localidades cercanas a la frontera con Ecuador, entre ellas San Jacinto y Matapalo.

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Las calles anegadas obligaron a los conductores a realizar maniobras para avanzar por las zonas cubiertas por el agua. Los peatones también afrontaron dificultades para cruzar las vías, donde la acumulación llegó a cubrir por completo la calzada en algunos tramos.

La escena también se trasladó al centro de la ciudad de Tumbes. La Plaza de Armas, que suele recibir a ciudadanos durante las noches, quedó vacía cuando las familias retornaron a sus viviendas ante la intensidad de las precipitaciones.

Las lluvias de tres horas provocaron aniegos en calles y carreteras de la región de Tumbes. (Ministerio de Defensa)

El agua cubrió vías

Las lluvias registradas durante la noche afectaron la movilidad en la red vial tumbesina. El tránsito de vehículos ligeros y unidades de transporte público tuvo restricciones en distintos puntos debido a la altura del agua acumulada.

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Los aniegos se presentaron tanto en carreteras como en calles de zonas urbanas. San Jacinto y Matapalo reportaron complicaciones en sus vías de conexión, en un contexto donde la intensidad de las lluvias varió entre los distritos de la región.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) había previsto precipitaciones entre las 19:00 y las 21:00 del domingo. Para las ciudades de Tumbes y Zarumilla, el organismo estimó acumulados de entre 5 y 15 milímetros, mientras que para Zorritos calculó valores de entre uno y cinco milímetros.

El organismo también informó sobre lluvias de gran intensidad en el caserío de Higuerón, ubicado en el distrito de San Jacinto. En sus alertas, Senamhi advirtió que las precipitaciones podían presentarse de forma localizada, con diferencias entre los sectores de la región.

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Las ciudades de Piura y Tumbes reportan aniegos y activación de quebradas por precipitaciones superiores a los registros habituales.

Las quebradas

El volumen de agua acumulado en las zonas altas activó las quebradas Corralitos y La Capitana. En el caso de Corralitos, ubicada en el distrito de Casitas, provincia de Contralmirante Villar, el agua descendió por su cauce natural y alcanzó vías por las que circulan vehículos habitualmente.

La activación de ambas quebradas estuvo vinculada a la escorrentía generada por las precipitaciones. Las autoridades iniciaron el monitoreo de los puntos considerados críticos para evaluar posibles daños en la infraestructura vial.

Pese al aumento del flujo en las cuencas secundarias, el caudal del río Tumbes se mantuvo dentro de su nivel habitual durante la emergencia. Por esa razón, no se preveía un desborde en las zonas ribereñas de la ciudad, de acuerdo con la información oficial difundida tras las lluvias.

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El Senamhi reportó precipitaciones intensas en el caserío de Higuerón, en el distrito de San Jacinto. (Milagros Rodríguez Pereyra)

Las precipitaciones dejaron efectos distintos según el punto de la región. Mientras algunos sectores de la ciudad de Tumbes registraron el cese de la lluvia cerca de las 21:00, otros continuaron bajo alerta por nuevas precipitaciones y descargas eléctricas durante la noche del 1 de noviembre y las primeras horas del 2 de noviembre.

58,5 milímetros de lluvia

El reporte meteorológico difundido el 1 de noviembre indicó que la estación Matapalo, en la provincia de Zarumilla, acumuló 58,5 milímetros de lluvia en 24 horas. Ese fue el mayor registro consignado en Tumbes y correspondió a un día extremadamente lluvioso.

En Piura, la estación de Ayabaca acumuló 21,7 milímetros, una cifra clasificada como muy lluviosa. Senamhi alertó que las precipitaciones de moderada a extrema intensidad podían continuar en ambas regiones, acompañadas por actividad eléctrica.

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Se registra la activación de las quebradas Rica Playa, Higuerón, La Capitana, Vaquería, La Jardina y Corrales, en la provincia de Tumbes, afectando la transitabilidad vial entre Corrales y Rica Playa. Senamhi

Para las siguientes 24 horas, el organismo estimó que algunos sectores de Tumbes podían superar los 80 milímetros de acumulado. En áreas de Piura, las proyecciones situaron los valores entre 40 y 60 milímetros.

Estas cifras no implican que todos los distritos registren el mismo volumen de lluvia. Senamhi precisó que la intensidad puede cambiar de una localidad a otra, por lo que mantuvo sus avisos ante la posibilidad de aniegos, acumulación de agua y problemas en el tránsito.

Lluvias hasta el 7 de noviembre

El pronóstico extendido señaló que las lluvias continuarían hasta el miércoles 4 de noviembre, aunque con menor intensidad. Entre el jueves 5 y el sábado 7 de noviembre, se esperaba un nuevo incremento de las precipitaciones en Tumbes y Piura.

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Varias calles quedaron cubiertas de agua, especialmente en los alrededores del CETPRO, lo que complicó el desplazamiento de peatones y vehículos. Tumbes de Miercoles

El escenario mantiene la atención en quebradas, laderas y zonas expuestas a la acumulación de agua. El aviso meteorológico también contempla la posibilidad de deslizamientos, huaicos e ingreso de agua en sectores vulnerables.

Las instituciones meteorológicas continuarán con la supervisión de las condiciones climáticas en el norte del país y la emisión de alertas para las zonas que puedan registrar nuevas lluvias.

Más imágenes

Residentes de Zarumilla se ven afectados por las recientes inundaciones. - Crédito: Danny García

El nivel del agua sigue en aumento tras una semana de intensas lluvias, dificultando el tránsito vehicular y peatonal en diversas zonas de la ciudad. - Crédito: Milagros Rodríguez Pereyra

El flujo de agua de las zonas altas activó las quebradas Corralitos y La Capitana.

Tumbes sufre los estragos de las intensas lluvias. (Foto: Norte Sostenible)

La estación de Matapalo en la provincia de Zarumilla acumuló 58,5 milímetros de lluvia en 24 horas.

Tumbes sigue afectado por las lluvias.

La estación de Ayabaca en la región de Piura registró 21,7 milímetros de agua acumulada.