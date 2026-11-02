La contundente postura de Agustín Lozano por supuesto arbitraje a favor de Juan Pablo II en Liga 1: “Si hablo, muchos quedarían mal parados”

La contundente respuesta de Agustín Lozano por supuesto arbitraje a favor de Juan Pablo II en Liga 1.

Guardar

En medio de la definición del Torneo Clausura, la pelea por los primeros puestos y la zona baja de la tabla ha elevado la tensión en la Liga 1 2026. Juan Pablo II quedó en el centro de los reclamos arbitrales, luego de que jugadores y entrenadores rivales cuestionaran acciones que, según sus denuncias, favorecieron al equipo ‘norteño’.

El cuadro dirigido por Jorge Araujo lucha por posiciones de avanzada en el certamen. Pero su situación adquiere una dimensión adicional porque Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, es propietario de la institución y su esposa ocupa el principal sillón de la entidad.

PUBLICIDAD

Sin embargo, Lozano evitó responder de manera directa a esas acusaciones y sostuvo que su función al frente de la federación le exige mantener una posición neutral frente a los cuestionamientos. “¿Arbitraje a favor de Juan Pablo II? Si me pongo al nivel de contestar, muchos quedarían mal parados. Prefiero mantener la tranquilidad y la calma”, afirmó ante la prensa.

Juan Pablo II levantó notablemente en el Torneo Clausura con el técnico Jorge Araujo y lucha por meterse a zona de clasificación a un torneo internacional. - créditos: Juan Pablo II

El mandatario de la FPF remarcó que no pretende entrar en intercambios públicos con quienes expresaron sus reparos. “Yo soy el presidente de la Federación y creo que me corresponde mantener siempre la neutralidad, la imparcialidad. Hay declaraciones que salen fuera de lugar, y si hablaría respondiendo a las críticas que hacen cada uno de ellos, muchos van a quedar mal parados”, señaló.

PUBLICIDAD

Además, el directivo chongoyapano vinculó la discusión con la necesidad de elevar el nivel de la Liga 1. “Lo único que busco es que la Liga 1 cada año sea más competitiva y que nos regalen un mejor espectáculo, porque eso es lo que quieren todos los aficionados y toda la gente que ama el fútbol”, expresó.

El presidente de la FPF habló de las presuntas ayudas arbitrales al conjunto 'papal' en el campeonato peruano. (Video: Fútbol en América)

La defensa de Agustín Lozano a Juan Pablo II

La respuesta de Agustín Lozano no se limitó a rechazar las acusaciones sobre un supuesto trato favorable, sino también defendió el trabajo institucional de Juan Pablo II. “Así conforme algunos son ligeros, me gustaría que lo analicen de pies a cabeza a Juan Pablo II, y vean si algún club hace lo que Juan Pablo II hace”, dijo para el periodista Raúl Chávez.

PUBLICIDAD

El titular de la FPF planteó que el equipo tiene una meta de crecimiento y que pretende incorporar prácticas de clubes que lograron consolidarse. “Creo que somos un club que recién iniciamos, que está tratando de hacer las cosas bien, y siempre tratará de imitar las cosas buenas de clubes que vienen creciendo y son ejemplos en Perú y Sudamérica. Juan Pablo II apunta por ahí”, mencionó.

Según explicó, el cuadro de Chongoyape cuenta con una directiva propia, por lo que evitó involucrarse en asuntos que, a su juicio, no le corresponden desde su cargo federativo. “Yo como presidente solo trato de evitar meterme en cosas que no corresponden porque Juan Pablo II tiene una directiva. Y mientras que hagan las cosas de manera correcta, siempre vamos a respaldar a cualquiera que sea, no solo a Juan Pablo II”, acotó acerca de su intervención por ser el propietario del club.

PUBLICIDAD

El presidente de la FPF resaltó al club de Chongoyape y lo respaldó de las críticas. (Video: Raúl Chávez)

Agustín Lozano sobre el conflicto entre Pablo Guede y Hernán Barcos

Por otro lado, Agustín Lozano fue consultado por el cruce entre el técnico Pablo Guede y Hernán Barcos. En ese caso, el presidente de la FPF atribuyó el enfrentamiento a la tensión propia de los partidos y pidió contemplar el contexto en el que se producen las declaraciones.

“Lo más importante es entender que, quien juega al fútbol o quien ha jugado al fútbol, sabe que con la calentura muchas veces las declaraciones después suelen arrepentirse”, sostuvo.

El máximo dirigente de la Federación señaló que las discusiones entre jugadores y entrenadores no deberían escalar si quedan dentro del campo de juego. “Lo que se digan los jugadores, los técnicos, mientras que se mantenga el respeto y se diga dentro del campo, ahí queda”, concluyó.

PUBLICIDAD