Perú

Fenómeno El Niño: Gobierno prepara albergues para 30 mil evacuados ante un eventuales desastres naturales

El ministro de Vivienda informó que el plan incluye refugios temporales, 18 helicópteros, embarcaciones y 50 puentes Bailey para responder a lluvias, desbordes y huaicos

Fenomeno El Niño, Niño costero y Niño global
El Fenómeno El Niño ya está en curso en Perú y se espera un escenario más crítico en los próximos meses.
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El Gobierno proyecta construir albergues temporales para 30 mil personas que deban evacuar sus viviendas ante posibles emergencias vinculadas con el Fenómeno El Niño.

El titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MCVS), Mauricio Arnillas, informó que las instalaciones formarán parte de la respuesta estatal para atender a familias afectadas por inundaciones, huaicos, desbordes y daños en sus hogares.

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Arnillas indicó que no detalló la ubicación de los refugios, el número de familias que serían trasladadas ni el cronograma previsto para habilitarlos.

“Nosotros como Estado estamos haciendo un esfuerzo enorme para evitar dolor en la población. Ya estamos construyendo albergues para 30.000 personas”, afirmó durante una entrevista para Exitosa Noticias.

Plan incluye albergues, helicópteros y barcos en el norte

El ministro explicó que el plan contempla el traslado de 18 helicópteros al norte para establecer un puente aéreo si las lluvias bloquean carreteras o aíslan localidades. El operativo buscará movilizar personas, alimentos, medicamentos y otros suministros hacia zonas que pierdan su conexión terrestre durante una emergencia.

“Acá en el norte del país se están trayendo 18 helicópteros para hacer un puente aéreo”, declaró Arnillas. Añadió que también llegarán embarcaciones para operar como puente marítimo. Según su explicación, una contará con una planta desaladora y otra tendrá funciones de buque hospital para la atención de la población.

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La estrategia también considera el despliegue de 50 puentes Bailey en puntos del norte que serán definidos como prioritarios. Estas estructuras metálicas permitirían restablecer el tránsito si se produce la rotura de un puente o se interrumpe algún tramo de la Panamericana. Arnillas sostuvo que parte del material será instalado antes de una eventual emergencia.

Fenómeno El Niño
El Fenómeno El Niño ya está en curso en Perú y se espera un escenario más crítico en los próximos meses. (HRTV)

Familias deberán identificar rutas de evacuación antes de una emergencia

Además de la logística, el Ejecutivo mantiene labores de limpieza y descolmatación en cauces y quebradas de Arequipa, Ica y las regiones del norte. Estas intervenciones buscan facilitar el paso del agua y reducir el riesgo de desbordes en zonas urbanas y rurales. “Tenemos a nivel anual de manera periódica una descolmatación y unos trabajos que hacemos en más de 200 puntos a nivel nacional”, indicó el ministro.

El sector también ejecuta un programa de perforación de pozos para enfrentar el déficit hídrico en Puno y Arequipa. En Lima, la cartera informó la colocación de geomallas que permanecían almacenadas.

El ministro pidió a las familias que viven en zonas vulnerables identificar las rutas que usarían para salir de sus viviendas y prepararse antes de una alerta.

“Necesitamos el apoyo de la población también, cada familia, cada padre de familia sabe que está viviendo en una zona de riesgo porque esto no es primera vez que pasa (...) Yo les pido que tengan la conciencia de ver donde pueden ellos mismo salir en el momento de la emergencia o antes de la emergencia”, señaló.

El Gobierno deberá precisar los lugares donde se instalarán los albergues para evacuados, los mecanismos de traslado y las entidades responsables de administrar los espacios. La atención de las familias requerirá agua, alimentos, servicios de salud, seguridad y áreas destinadas a la permanencia temporal.

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