Papa León XIV en Perú: Sutran refuerza controles a buses y velocidad para reducir accidentes durante los viajes de fieles

Carlos Brusso, vocero de la SUTRAN informa sobre la implementación del plan institucional Viaje Seguro ante la visita del papa León XIV al Perú. Las acciones contemplan el despliegue de más de 900 inspectores a nivel nacional y 1800 operativos para fiscalizar el transporte informal, el cumplimiento de los límites de velocidad y el descanso reglamentario de los conductores. Fuente: Exitosa Noticias

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Miles de fieles se alistan para viajar por carretera por la llegada del papa León XIV, pero el incremento de buses y vehículos particulares también elevará la vigilancia en las vías. La Sutran activará un plan especial con más de 920 inspectores para prevenir accidentes durante las actividades del santo pontífice.

La intervención empezará el 9 de noviembre, antes de la visita papal, y se extenderá hasta el 18 de noviembre. Los controles alcanzarán terminales terrestres, rutas de mayor tránsito y puntos identificados por su concentración de accidentes o riesgo de siniestros.

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El objetivo será detectar a tiempo unidades que circulen a exceso de velocidad, choferes que excedan sus horas de manejo o buses sin las condiciones técnicas y documentarias exigidas. Carlos Brusso, vocero de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), explicó que el plan busca reducir riesgos ante la movilización de peregrinos hacia las regiones donde el papa oficiará misas.

Conoce los terminales autorizados. (Foto: Andina)

Los buses serán revisados antes de iniciar sus viajes

La fiscalización comenzará en los principales terminales terrestres, donde los inspectores verificarán si los vehículos de transporte interprovincial cuentan con autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) e inspección técnica vigentes.

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También se revisará que los asientos tengan cinturones de seguridad, que los neumáticos mantengan el labrado requerido y que las luces y láminas retrorreflectivas funcionen correctamente. La licencia de los conductores deberá estar vigente y corresponder a la categoría del vehículo que manejan.

Según indicó Carlos Brusso en declaraciones a Exitosa Noticias, los controles incluirán la jornada de trabajo de los choferes. La norma establece que un conductor puede manejar hasta cinco horas durante el día y cuatro horas durante la noche antes de realizar un relevo.

Ese cambio de conductor resulta clave en trayectos largos, pues busca evitar que el cansancio y la somnolencia afecten la conducción. La Sutran podrá alertar a las empresas de transporte si detecta incumplimientos y coordinar intervenciones con la Policía Nacional del Perú cuando sea necesario.

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Fotopapeletas por exceso de velocidad: los límites que deben respetar los conductores

Los inspectores se instalarán en la Panamericana Norte, Panamericana Sur, Carretera Central, longitudinales de la sierra y la selva, además de rutas transversales. En esos corredores, la entidad utilizará cinemómetros para registrar la velocidad de los vehículos.

Los conductores que superen el límite permitido podrán recibir una fotopapeleta, aunque la institución sostuvo que el despliegue apunta principalmente a prevenir conductas de riesgo. La ubicación de los equipos se publica en el portal de la Sutran para advertir a los usuarios de la vía.

El reglamento fija un máximo de 70 kilómetros por hora para vehículos que trasladan materiales peligrosos, 80 kilómetros por hora para transporte de carga y mercancías, 90 kilómetros por hora para buses de pasajeros y 100 kilómetros por hora para autos particulares.

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Sin embargo, Brusso remarcó que los topes no autorizan a circular siempre a esa velocidad. Las curvas, zonas urbanas, condiciones de la pista y señales de tránsito pueden imponer una reducción obligatoria. “La configuración de la vía determina mucho la velocidad”, señaló el vocero.

Pasajeros podrán denunciar buses que excedan la velocidad permitida

Un pasajero puede alertar a la autoridad si observa que el bus viaja por encima del límite autorizado, si lleva personas sentadas en el pasadizo o si detecta indicios de que un conductor supera su jornada máxima. En el caso de los buses interprovinciales, el panel instalado en el salón permite verificar la velocidad de circulación.

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Las denuncias pueden enviarse por WhatsApp al FiscaFono 999 382 606, donde los usuarios tienen la posibilidad de adjuntar fotos o videos. También está disponible la línea gratuita 0800-12345, que atiende las 24 horas.

La aplicación Viaje Seguro permite revisar si un vehículo está habilitado para prestar el servicio, si tiene SOAT e inspección técnica vigentes y quiénes son los conductores asociados a la unidad. Los pasajeros también pueden compartir la ubicación del bus con familiares o amigos.

Otra función del aplicativo es el acceso a un mapa de alertas de la red vial nacional. Allí se muestran tramos de libre tránsito, circulación restringida o vías interrumpidas por lluvias, huaicos, accidentes, trabajos de mantenimiento o manifestaciones, información que puede ayudar a planificar un viaje antes de salir.

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