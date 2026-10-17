Reibeth Artigas se perderá el inicio de la Liga Peruana de Vóley con Rebaza Acosta: “Su caso documentario es complejo”

Reibeth Artigas no será parte del inicio de la Liga Peruana de Vóley. Crédito: Instagram Reibeth Artigas.

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Reibeth Artigas no estará disponible para el debut de Rebaza Acosta en la Liga Peruana de Vóley 2026/27 debido a un trámite documentario que el club aún no logra resolver. La atacante venezolana, una de las incorporaciones que despertó atención por su proyección, deberá esperar para estrenarse con el equipo chalaco.

Artigas llegó al país luego de participar con la selección de Venezuela en el Sudamericano de mayores, donde asumió un papel relevante pese a sus 19 años. Su llegada a Rebaza Acosta apuntaba a reforzar la posición de punta para una temporada en la que el cuadro del Callao buscará competir por los primeros puestos.

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Sin embargo, la situación migratoria de la voleibolista impidió que complete su incorporación deportiva. El presidente del club, Jonel Córdova, explicó que la ausencia no responde a una decisión técnica ni a un inconveniente físico, sino a las gestiones necesarias para regularizar su permanencia en Perú.

“Su tema es engorroso. Esperamos contar con Reibeth lo antes posible. Su caso documentario es complejo, porque no hay una embajada peruana en Caracas y debemos gestionar la visa por otra vía”, sostuvo el dirigente en declaraciones a ‘Central Vóley’.

La venezolana Reibeth Artigas es nuevo refuerzo de Rebaza Acosta. Crédito: Instagram Rebaza Acosta.

Córdova detalló que Artigas ya había obtenido una visa en el pasado para integrar a la selección venezolana, aunque ese permiso venció después de sus anteriores viajes con el combinado nacional. Por esa razón, Rebaza Acosta debe iniciar una nueva gestión para habilitarla antes de que pueda quedar inscrita y disponible para el torneo.

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“Ella ya tuvo visa para integrar la selección, pero su permiso de permanencia venció tras sus anteriores viajes con el equipo nacional. Hemos revisado el caso con un abogado para realizar los trámites correspondientes. Espero que la situación se resuelva en los próximos días”, añadió el presidente de Rebaza Acosta.

La ausencia de Artigas condiciona las variantes de Martín Rodríguez para la primera fecha. El plantel todavía se encuentra en una etapa de armado y adaptación, con jugadoras que llegaron recientemente y otras que acumularon actividad en competencias de selecciones menores.

La venezolana era una de las alternativas previstas para fortalecer la ofensiva por las bandas. Su postergado estreno obligará al comando técnico a reorganizar sus opciones para enfrentar a Alianza Lima, actual campeón de la competencia.

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Reibeth Artigas anotó 18 puntos en la victoria de Venezuela sobre Perú por fecha 3 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026. Crédito: Instagram Reibeth Artigas.

A la baja de Artigas se suma la de Camila Alfaro, juvenil de Rebaza Acosta que regresó lesionada luego de disputar el Campeonato Sudamericano Sub 19 con Perú. Córdova indicó que el club no recibió un parte médico sobre la condición de la deportista, por lo que deberá seguir su proceso de recuperación antes de volver a la actividad.

Resultado adverso en la Noche Rebacina

Rebaza Acosta llegará al debut oficial después de caer por cuatro sets a cero ante Deportivo Géminis en la Noche Rebacina, encuentro de presentación que se disputó antes del inicio de la Liga Peruana de Vóley. El resultado expuso la falta de rodaje colectivo de un plantel que aún espera completar todas sus piezas.

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La armadora argentina Greta Martinelli reconoció que el equipo necesita tiempo para mejorar la conexión entre las jugadoras. La refuerzo señaló que el grupo se encuentra en pleno proceso de adaptación y que el objetivo será consolidar el funcionamiento con el avance de las jornadas.

“Estamos esperando a las que nos faltan y estamos tratando de estar lo mejor para cuando empiece la liga”, manifestó Martinelli tras el partido. La colocadora también pidió confianza a los hinchas y sostuvo que el cuadro chalaco buscará mostrar una mejor versión cuando inicie la competencia oficial.

La armadora argentina se refirió al desafío de enfrentar al vigente campeón en la primera fecha de la Liga Peruana de Vóley y expresó su confianza en el potencial del renovado plantel de Rebaza Acosta. (Video: Sportivo)

¿Cuándo debuta Rebaza Acosta en la Liga Peruana de Vóley?

Rebaza Acosta debutará ante Alianza Lima el domingo 18 de octubre, a las 18:30 horas, en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. El encuentro cerrará la primera jornada de la Liga Peruana de Vóley 2026/27.

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Alianza Lima iniciará la defensa del título obtenido en las tres temporadas anteriores. Para Rebaza Acosta, el partido supondrá una primera prueba ante uno de los equipos con mayor regularidad del campeonato, aunque deberá afrontarlo sin la punta venezolana y con la incertidumbre sobre la recuperación de Alfaro.