Ignacio Buse debutará en el ATP 500 de Viena ante rival proveniente de la ‘qualy’: potencial duelo en segunda ronda sería frente a Jakub Mensik

Ignacio Buse regresa a la competencia luego de tres derrotas al hilo. Crédito: ATP Tour.

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Ignacio Buse iniciará su participación en el ATP 500 de Viena frente a un jugador surgido de la clasificación. El peruano, ubicado en el puesto 33 del ranking mundial, quedó en una zona del cuadro que le ofrece una ruta exigente sobre pista dura bajo techo, en el Wiener Stadthalle.

El sorteo dejó a Buse ante un clasificado en la primera ronda. Si consigue avanzar, su siguiente rival saldrá del cruce entre el checo Jakub Mensik, uno de los preclasificados del torneo, y otro tenista proveniente de la ‘qualy’.

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Mensik aparece como una referencia cercana para el peruano. Ambos se enfrentaron en mayo, durante el camino de Buse hacia el título del ATP 500 de Hamburgo. En aquella ocasión, el representante nacional se impuso por 6-0 y 6-3 sobre arcilla.

El eventual reencuentro en Viena tendría condiciones diferentes. La competencia austriaca se juega en superficie dura bajo techo, un escenario en el que Buse buscará trasladar las actuaciones que le permitieron abrirse paso entre los principales nombres del circuito durante 2026.

El camino de Ignacio Buse en el ATP 500 de Viena. Crédito: DECISIVO.

La fase previa reúne a varios jugadores que podrían ocupar el lugar del rival del peruano. El argentino Thiago Tirante figura como primer favorito, seguido por el paraguayo Daniel Vallejo. También integran la clasificación el húngaro Fabián Marozsán y el checo Vít Kopriva.

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Tirante enfrentará al francés Adrian Mannarino en su estreno, mientras que Vallejo se medirá con el italiano Lorenzo Sonego. Marozsán jugará ante el austríaco Sebastian Sorger y Kopriva tendrá como oponente al local Lukas Neumayer. De esos partidos saldrán algunos de los aspirantes al cuadro principal.

Buse tiene previsto competir además en dobles durante su estadía en Viena. Luciano Darderi, ubicado en el puesto 23 del ranking ATP, también formará parte del torneo, aunque el cuadro de esa modalidad todavía debe definir los emparejamientos y los cruces iniciales.

Tres derrotas al hilo

El ATP 500 de Viena marcará el regreso de Ignacio Buse a la competencia tras una gira asiática sin triunfos. El peruano cayó en su presentación inicial del ATP 500 de Beijing ante el francés Quentin Halys, quien se impuso por 6-1 y 7-6 (3).

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El tenista peruano Ignacio Buse compite contra el francés Quentin Halys en los dieciseisavos de final del Abierto de tenis de China celebrado en Pekín, China, este jueves. EFE/Guillermo Benavides

Más tarde, en el Masters 1000 de Shanghái, Buse perdió frente al belga Zizou Bergs por 6-0 y 6-3. Esos resultados prolongaron una secuencia de tres derrotas consecutivas desde su eliminación en la segunda ronda del US Open.

En Nueva York, el francés Benjamin Bonzi lo venció por 6-2, 7-6 (4) y 6-0. Antes de ese encuentro, Buse había superado al estadounidense Marcos Giron en cinco sets, resultado que le permitió conseguir su primera victoria en el cuadro principal del Grand Slam estadounidense.

La pista del Wiener Stadthalle será una nueva oportunidad para cortar esa racha. El torneo se disputará entre el 26 de octubre y el 1 de noviembre, con figuras como Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev y Mensik en el cuadro de individuales.

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Se baja el telón de la temporada

Viena será el penúltimo certamen de una temporada que consolidó a Buse en el circuito ATP. El peruano ingresó al Top 100 en enero y alcanzó su mejor ubicación, el puesto 30, después de conquistar el título en Winston-Salem.

El tenista peruano Ignacio Buse logró una victoria histórica al coronarse campeón del ATP 250 de Winston-Salem tras vencer al británico Arthur Fery. Con este triunfo, Buse consigue su segundo título en el ATP Tour y el primero en pista dura para Perú en 33 años.

Su primer trofeo ATP llegó en Hamburgo, donde ingresó desde la clasificación y superó a rivales como Flavio Cobolli, Mensik y Tommy Paul. La consagración en Alemania representó el primer título de un peruano en el circuito desde Luis Horna en 2007.

En agosto añadió el ATP 250 de Winston-Salem, tras derrotar al británico Arthur Fery en la final. Esos resultados le permitieron disputar por primera vez los principales torneos del calendario y sumar experiencia en Roland Garros, Wimbledon y el US Open.

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Después de Viena, Buse cerrará su calendario oficial en el Masters 1000 de París-Bercy, programado del 2 al 8 de noviembre. En diciembre participará en el Road to Australia, exhibición que se jugará del 16 al 20 de diciembre en Buenos Aires como preparación para la gira de 2027.