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Alan Cantero tras el triunfo agónico de Alianza Lima ante CD Moquegua: “Sigamos prendidos, esto es para la gente”

El delantero argentino anotó de cabeza el tanto que le dio la victoria 1-0 a los íntimos ante CD Moquegua en condición de visitante, resultado que los mantiene en la pelea por los primeros lugares del Torneo Clausura

El atacante blanquiazul rompió una sequía personal en Moquegua con un cabezazo decisivo y priorizó el rendimiento colectivo por encima de su ansiedad individual tras darle tres puntos claves a la escuadra íntima (L1 MAX)
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El gol llegó cuando más se necesitaba. Alan Cantero conectó de cabeza y puso el 1-0 que Alianza Lima necesitaba para quedarse con los tres puntos en Moquegua, en uno de los partidos más exigentes que le tocó disputar al equipo blanquiazul como visitante en lo que va del Torneo Clausura.

El tanto, que pudo haber rozado a otro jugador antes de ingresar al arco, fue suficiente para mantener al conjunto limeño en los primeros puestos de la tabla y con chances concretas de pelear el campeonato hasta el final.

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Un cabezazo que valió tres puntos

Alan Cantero – Alianza Lima – CD Moquegua – Liga 1 – Perú – deportes – 25 octubre
Alan Cantero apareció en el momento decisivo para darle a Alianza Lima una victoria por 1-0 frente a CD Moquegua. Su cabezazo resolvió un partido complicado y permitió a los blanquiazules seguir en la pelea por el Clausura. (L1 MAX)

Al término del encuentro, Cantero atendió a los medios y fue directo al hablar sobre la jugada que definió el partido. El delantero no quiso entrar en detalles sobre si el balón se desvió en algún rival antes de cruzar la línea. Lo que importaba, según sus propias palabras, era el resultado. “Sentí que el cabezazo lo di. Capaz que le rebotó al ‘Tanque’, no sé, pero lo importante es que fue gol y sirvió para que Alianza gane y nada, sigamos prendidos ahí arriba”, afirmó el atacante a L1MAX, con la calma de quien sabe que los tres puntos ya están en el bolsillo.

La victoria no fue sencilla. CD Moquegua se mostró sólido en su cancha y le exigió al equipo blanquiazul un esfuerzo sostenido durante los noventa minutos. Alianza tuvo que sobreponerse a la presión local y a la dificultad que implica jugar lejos de Lima, en una plaza donde los rivales suelen encontrar refugio y confianza. El resultado final reflejó la capacidad del grupo para sostenerse en los momentos de mayor tensión.

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El equipo por encima de todo

Alan Cantero – Alianza Lima – CD Moquegua – Liga 1 – Perú – deportes – 25 octubre
La falta de goles no apartó a Alan Cantero de su principal objetivo: ayudar a Alianza Lima. El delantero reconoció que esperaba volver a marcar, pero remarcó que el compromiso con el equipo está por encima de cualquier cuenta personal (Alianza Lima)

Cantero llegó al partido con una cuenta pendiente: no había marcado en el Torneo Clausura. La sequía generaba cierta ansiedad, algo que el propio jugador reconoció sin rodeos. Sin embargo, el argentino fue claro al señalar que esa presión personal nunca estuvo por encima de las necesidades colectivas. “Por ahí no venía encontrando el gol, pero acá lo más importante es el equipo, en qué uno le puede dar al equipo, ayudar de donde le toque”, sostuvo.

Esa lectura del juego colectivo es, según el delantero, una de las marcas distintivas del plantel en esta temporada. Alianza Lima ha mostrado consistencia tanto en el estadio Alejandro Villanueva como fuera de él, y esa regularidad es la que les permite mantenerse en la parte alta de la clasificación. “Somos un grupo muy unido que lo mostramos en todos los partidos que nos toca, de local y visitante”, agregó Cantero, subrayando el carácter del equipo ante las adversidades.

El triunfo en Moquegua no solo sumó tres puntos vitales, sino que también confirmó que Alianza tiene las condiciones para competir en cualquier escenario. La solidez defensiva y la capacidad de resolver partidos con escasas ocasiones son señales de un equipo que sabe administrar los momentos críticos de un torneo.

Dedicatoria a la gente y a los suyos

Alan Cantero – Alianza Lima – CD Moquegua – Liga 1 – Perú – deportes – 25 octubre
Tras convertirse en el héroe blanquiazul en Moquegua, Alan Cantero reservó sus palabras finales para la hinchada y sus seres queridos. El argentino reconoció el apoyo que recibe en cada etapa de su carrera, dentro y fuera de la cancha. (Alianza Lima)

Antes de retirarse frente a las cámaras, Cantero reservó un momento para dedicar el triunfo. Primero, a la hinchada blanquiazul, cuyo respaldo siente presente en cada partido aunque no estén en las tribunas. “Este triunfo también para la gente”, dijo el delantero, con una frase que resume el vínculo que el plantel mantiene con sus seguidores.

Luego, el argentino extendió el agradecimiento hacia su círculo más íntimo. Su familia, que lo sigue desde Argentina, y su novia, presente en Perú, son el sostén emocional detrás de cada actuación. “Dejame mandar un saludo a mi familia, que siempre me banca de Argentina, y a mi novia también, que está acá bancándome siempre”, expresó Cantero al cierre de la entrevista.

Con este resultado, Alianza Lima ratifica su lugar entre los candidatos al título del Torneo Clausura y llega con mayor confianza a los compromisos que se avecinan. Para Cantero, el gol de Moquegua es más que una anotación personal: es la prueba de que el trabajo diario termina por dar sus frutos cuando el equipo más lo necesita.

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