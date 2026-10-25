Edison Flores tras anotar golazo en Universitario vs Juan Pablo II: “Siempre me he preparado al máximo para poder tener minutos”

El volante crema afirmó que llevarse bien con el estratega argentino no sirve de nada sin rendimiento deportivo, destacando que el grupo respeta la propuesta táctica del nuevo cuerpo técnico en cada jornada (Jax Latin Media)

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Edison Flores no esquiva las preguntas. Después de convertir un golazo ante Juan Pablo II, el extremo de Universitario de Deportes atendió a la prensa con la misma calma que exhibe dentro del campo: sin rodeos, sin artificios.

Habló de su momento futbolístico, de la relación con el cuerpo técnico, de la paciencia que lo define como profesional y de lo que viene para la crema en el tramo decisivo del torneo. Sus palabras, directas y sin filtro, dejaron frases que resumen su filosofía de vida dentro del fútbol.

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Trabajo diario y tranquilidad ante los resultados

Edison Flores destacó que los goles y las asistencias forman parte de sus responsabilidades en Universitario, donde busca aprovechar los minutos recibidos para contribuir en ataque y defensa, siempre con la mirada puesta en los resultados colectivos. (Jax Latin Media)

El volante ofensivo dejó en claro que tanto los goles como las asistencias son parte de sus obligaciones cotidianas, no eventos extraordinarios. “Estoy tranquilo, siempre he estado tranquilo. El gol, el pase gol, es parte del trabajo. Uno tiene que estar ahí y tratar de siempre ayudar al equipo para poder ganar los partidos”, afirmó Flores en Jax Latin Media, quien además reconoció que su posición actual en el esquema lo obliga a aportar en ambas fases del juego.

El atacante explicó que las labores defensivas también forman parte de su rol en el equipo. “Trato de hacer un gran trabajo a la hora de atacar y a la hora de defender también, porque estoy en otra posición”, precisó. Esa versatilidad táctica, lejos de incomodarlo, parece haberle dado un nuevo aire dentro del plantel merengue.

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Respecto a los minutos que viene acumulando, Flores fue contundente al señalar que son consecuencia directa de su preparación constante. “Estoy teniendo minutos gracias al trabajo del día a día. Siempre me he preparado al máximo para poder tener minutos. Ahora me toca y bueno, trato de brindar toda la confianza que me dan para que el equipo pueda seguir sumando”, señaló el futbolista, quien dejó en evidencia que no espera reconocimiento externo para mantener su nivel de exigencia personal.

La paciencia como sello y la relación con Bustos

La confianza de Fabián Bustos le ha permitido a Edison Flores recuperar espacio en Universitario, pero el jugador tiene claro que la buena relación con el técnico no garantiza resultados. Su mensaje apunta al trabajo, la disciplina y el rendimiento colectivo (Liga 1)

Uno de los ejes de la charla fue la capacidad de Flores para sobrellevar los momentos de escasez de minutos y las críticas que llegaron desde las tribunas en distintos tramos del año. Consultado al respecto, el jugador no dudó: “He sido paciente. Siempre soy paciente. En todos los años que me ha regalado el fútbol he sido paciente, así que siempre positivo y tirando para adelante para mejorar”.

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Esa actitud, según él mismo, no es nueva ni circunstancial: es parte de su ADN futbolístico. Y en ese contexto, la llegada de Fabián Bustos al banco de suplentes de la U parece haber funcionado como un catalizador. El técnico argentino le devolvió la titularidad y con ella llegaron los rendimientos que la hinchada esperaba.

Sin embargo, Flores fue cuidadoso al momento de atribuir su buen presente únicamente al vínculo personal con el entrenador. Cuando le preguntaron si la buena relación de Bustos con los jugadores era la clave del momento del equipo, respondió con una frase que sintetiza su manera de entender el fútbol: “Te puedes llevar bien o mal, pero si no rindes dentro del campo, creo que va a ser en vano esa parte.”

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El volante también reconoció que el DT tiene sus propias ideas y que el grupo las respeta. “Fabián ha venido y tiene sus ideas. Hay que respetar, es la idea de cada entrenador. Estamos en la U y siempre estamos preparados, trabajando al máximo para poder ganar los partidos”, sostuvo.

Celebración sin mensajes ocultos y foco en lo que viene

El festejo de Edison Flores despertó curiosidad entre los hinchas, pero el propio jugador explicó que se trata de un gesto que repite tanto en Universitario como en la selección peruana. Además, advirtió que al equipo aún le quedan finales por disputar. (Liga 1)

Una de las imágenes de la jornada fue la celebración de Flores con las dos manos en las orejas, un gesto que generó curiosidad entre periodistas y hinchas. El propio jugador se encargó de despejar cualquier especulación: “No, no. Siempre he celebrado así, en la selección o en la ‘U’ también.” Sin mensajes cifrados, sin dedicatorias veladas: pura costumbre.

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En cuanto al presente colectivo, Flores coincidió con la lectura general de que el equipo atraviesa un buen tramo, aunque aclaró que Bustos lleva apenas tres partidos al frente del plantel y que todavía queda mucho por construir. “Esto no acaba acá. Son tres partidos que tiene Fabián y todavía faltan muchas finales. Esperemos dar una mejor versión”, advirtió.

De cara a los compromisos que se avecinan, el atacante pidió no adelantarse y enfocarse en el rival inmediato. “Primero pensando en el siguiente partido, que es con un rival supe difícil también, que nos pone las cosas difíciles. Tenemos que prepararnos bien y trabajar bien esta semana, porque después viene una serie de partidos importantes”, cerró Flores, con la misma serenidad con la que enfrenta cada desafío dentro y fuera de la cancha.

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