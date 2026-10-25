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Gol agónico de Alan Cantero para el triunfo de Alianza Lima ante CD Moquegua por Liga 1 2026

El atacante argentino anotó ante la ‘fuerza del sur’ con un notable cabezazo que fue revisado por el VAR ante una confusión si el balón ingresó

El delantero apareció de cabeza y abrió el marcado, aunque con algo de suspenso - Crédito: L1MAX.
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Alianza Lima se medía en condición de visitante contra CD Moquegua en un duelo válido por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Desde el principio, los ‘blanquiazules’ tomaron el protagonismo del juego a través de la posesión de la pelota, pero la férrea defensa de los dueños de casa les impidió generar peligro. Justamente, la ‘fuerza del sur’ generó algunas chances sin poder concretarlas. Sin embargo, sobre el final, Alan Cantero alcanzó a anotar de cabeza de manera agónica.

Esta acción se llevó a cabo a los 87 minutos de la contienda. Luis Advíncula lanzó un balón largo desde su campo al área contraria y Luis Ramos pivoteó para un costado. Jairo Vélez controló el esférico y corrió por el sector derecho, aunque Nicolás Amasifuén se interpuso y desvió al saque lateral.

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Marco Huamán jugó con el ecuatoriano nacionalizado peruano, quien aguantó desde una esquina y se desplazó en diagonal hasta enviar un centro con la zurda al corazón del área moqueguana. Ahí fue cuando el atacante argentino se elevó por todo lo alto y metió el frentazo que fue el portero Carlos Grados buscó despejar.

En un principio se instaló la duda y el VAR intervino porque no se conocía si el balón había traspasado la línea de meta o no. No obstante, tras unos instantes en los que el árbitro Edwin Ordóñez paralizó el encuentro, decretó la ventaja a favor de Alianza Lima en el estadio 25 de Noviembre.

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Gol agónico de Alan Cantero en Alianza Lima vs CD Moquegua por Liga 1 2026. - captura: L1 MAX
Gol agónico de Alan Cantero en Alianza Lima vs CD Moquegua por Liga 1 2026. - captura: L1 MAX

Inmediatamente, hubo un festejo con mucha algarabía por parte de la delegación de Alianza Lima. El propio Alan Cantero se abrazó con Luis Advíncula e incluso el técnico Pablo Guede mostró una sonrisa que no se apreció en anteriores ocasiones.

Declaraciones de Alan Cantero tras el triunfo de Alianza Lima ante CD Moquegua

Alan Cantero, autor del tanto que le dio el triunfo a Alianza Lima ante CD Moquegua, reconoció que no tuvo certeza sobre la secuencia final de la jugada. El delantero explicó que conectó el centro con un cabezazo y consideró que el balón pudo haber rozado en Luis Ramos antes de ingresar.

Lo importante es que fue gol y sirvió para que Alianza gane y sigamos prendidos de allá arriba”, expresó tras el compromiso para L1 MAX.

El atacante argentino valoró la dificultad de jugar en Moquegua y remarcó el trabajo colectivo de los ‘blanquiazules’. Según sostuvo, el equipo llegó con la intención de sumar los tres puntos y respondió en un escenario donde el rival suele hacerse fuerte. “Es muy importante. Nosotros veníamos aquí a ganar, un partido muy difícil que acá se hace muy fuerte. Muy contento por el esfuerzo y todo el grupo, que venimos haciendo un trabajo muy bueno. Este triunfo también es para la gente”, afirmó.

Cantero también se refirió a su falta de goles en los partidos previos, aunque remarcó que lo primordial es el aspecto grupal. “Sí, por ahí no venía encontrando el gol, pero acá lo más importante es el equipo, ayudar desde donde toque. Nosotros somos un grupo muy unido que lo demostramos en todos los partidos que nos toca de local y visitante”, señaló.

Alan Cantero – Alianza Lima – Sportivo Peñarol – Perú – deportes – 16 abril
Alianza Lima afronta su segundo año en Alianza Lima y termina contrato en diciembre del 2028. - créditos: Alianza Lima

Próximo partido de Alianza Lima

El próximo reto de Alianza Lima será ante Sporting Cristal, por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El partido se disputará el jueves 29 de octubre, a las 15:30 horas, en el estadio Alberto Gallardo.

El cruce enfrentará a dos equipos involucrados en la pelea por los puestos altos del certamen. Los ‘celestes’ llegarán después de caer ante Cusco FC y perder la punta, mientras que los ‘íntimos’ intenta´rna sostener el impulso que le dio la victoria en Moquegua.

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