Perú

Toro sembró caos en una zona comercial de Lurín: corrió entre tiendas y transeúntes antes de ser acorralado

El enorme vacuno cayó de un camión sobre la antigua Panamericana Sur y generó desconcierto entre decenas de comerciantes ambulantes, antes de quedar retenido pacíficamente cerca del óvalo San Pedro sin dejar heridos

Un toro corrió suelto por la antigua carretera Panamericana Sur, en Lurín, cerca de paraderos y puestos de venta. En el lugar, un comerciante de la zona explicó cómo se produjo el escape del animal, mientras las autoridades locales intervenían para lograr su captura. Fuente: Latina Noticias
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Un toro desató el pánico en una zona comercial de Lurín al correr descontrolado entre comerciantes y transeúntes, luego de caer de un camión que lo trasladaba por la antigua carretera Panamericana Sur. El episodio sorprendió a decenas de personas que a esa hora circulaban por el lugar y convirtió una mañana cualquiera en una escena de confusión que se extendió por varias cuadras hasta que el animal fue finalmente controlado.

Eran cerca de las diez de la mañana de este miércoles cuando ocurrió la caída, en un tramo de la vía donde conviven a diario vendedores ambulantes, unidades de transporte público y un flujo constante de peatones. El animal, de pie entre vehículos y personas, optó por lo único que podía hacer frente a semejante entorno: correr. “Al momento que ha caído, ha, por poco empezaba a correr por todas partes”, relató un comerciante de la zona en declaraciones a Latina Noticias.

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No todas las versiones coinciden en el origen exacto del percance. Mientras el testimonio de los comerciantes apunta a la caída desde un camión en movimiento, efectivos de serenazgo consultados por el mismo medio sostuvieron que el toro habría escapado en realidad de un establo cercano. La discrepancia entre ambas versiones quedó sin resolver, y hasta el momento ninguna autoridad ofreció una explicación oficial y definitiva sobre cómo el animal terminó suelto en plena vía.

Un toro blanco camina junto a una reja y frente a locales comerciales, un vehículo y puestos de venta en la vía pública
Un toro transita por la vía pública frente a locales comerciales en la antigua carretera Panamericana Sur, en el distrito de Lurín. (Composición: Infobae Perú)

El animal corrió sin rumbo entre puestos y mototaxis

Lo que el toro encontró al caer no fue un campo abierto, sino una de las zonas con mayor movimiento comercial de Lurín. Vendedores instalados en plena vía, mototaxis, combis y decenas de personas que a esa hora transitaban por sus actividades cotidianas se vieron sorprendidos por la irrupción del animal, que comenzó a desplazarse sin rumbo fijo entre los puestos.

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El desconcierto se tradujo en escenas de personas que corrían a resguardarse en tiendas y locales cercanos apenas veían acercarse al animal. En medio de esa confusión, un vecino intentó una maniobra arriesgada: se acercó al toro con una soga en mano para tratar de inmovilizarlo, según se observa en las imágenes captadas por el equipo periodístico que llegó hasta el lugar.

El recorrido del animal no fue breve ni directo. Según el relato de los comerciantes, el toro terminó por dirigirse hacia el óvalo San Pedro, un punto de referencia de la zona, donde finalmente fue rodeado y contenido. “Corrió hacia, como dice, al óvalo San Pedro y ahí fue acorralado”, explicó el testigo consultado por el medio, quien añadió que el camión involucrado logró dar la vuelta y llegar hasta ese punto para hacerse cargo nuevamente del animal.

Pese a la tensión generada durante esos minutos, nadie resultó herido. El propio comerciante lo remarcó al describir lo ocurrido: “Felizmente que no ha agredido a ninguna persona”. Para él, la conducta del animal respondió simplemente a su instinto de supervivencia frente a un entorno completamente ajeno a su hábitat natural. “Simplemente, el animal lo único, como cualquier animal, lo que opta es correr y escapar”, relató.

Un toro de color claro camina por la acera frente a un paradero techado, puestos callejeros y varios transeúntes
Un toro camina junto a peatones y puestos comerciales en la antigua carretera Panamericana Sur, en el distrito limeño de Lurín. (Captura: Latina Noticias)

El toro quedó en manos de la municipalidad hasta su devolución

Una vez contenido en el óvalo San Pedro, el animal pasó a custodia de personal de la Municipalidad de Lurín, que se encargó de resguardarlo mientras se coordinaban los trámites para su devolución al propietario. Hacia las últimas horas de la tarde, de acuerdo con lo verificado por el equipo periodístico en el lugar, el toro ya se encontraba en proceso de ser entregado a su dueño, con lo que el episodio llegó a su fin sin consecuencias mayores.

Las autoridades no informaron si se aplicará algún tipo de sanción al responsable del traslado del animal, en caso de confirmarse que la caída se produjo efectivamente desde un camión en movimiento. Tampoco se reportaron daños materiales ni afectaciones a los comercios de la zona durante los minutos en que el toro permaneció suelto.

El episodio dejó en evidencia, una vez más, los riesgos que implica movilizar ganado por vías de alto tránsito como la antigua Panamericana Sur, donde el cruce diario de comerciantes, transporte público y peatones deja poco margen para imprevistos de esta naturaleza.

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