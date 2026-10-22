Universitario cierra una nueva Copa Libertadores Femenina para el olvido: cero puntos por cuarta vez en su historia

Universitario perdió los tres partidos que disputó en la Copa Libertadores Femenina 2026. Crédito: X Universitario.

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Universitario de Deportes terminó la Copa Libertadores Femenina 2026 sin puntos, con tres derrotas en igual número de partidos y fuera de competencia desde la segunda fecha. La campaña en Quito volvió a exponer una distancia sostenida entre el cuadro peruano y los clubes que compiten con mayor regularidad en el plano continental.

El equipo dirigido por Carlos Véliz cayó ante Palmeiras, Independiente del Valle y Belgrano, quedó último en el Grupo B y recibió nueve goles. El cierre ante el conjunto argentino tuvo un matiz distinto: Universitario marcó dos veces y alcanzó el empate parcial, pero no consiguió sostener el resultado ni corregir sus problemas defensivos.

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La eliminación representa la cuarta oportunidad en la que las ‘leonas’ terminan una fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina sin sumar unidades. Según las estadísticas difundidas por ’Son Datos No Opiniones’, alcanzó a Always Ready de Bolivia como los equipos con más participaciones cerradas en cero puntos dentro de la historia del certamen.

La cifra debe leerse más allá de una mala semana. Universitario convirtió la clasificación al torneo internacional en una presencia recurrente, aunque todavía no logró que esa continuidad se traduzca en una campaña competitiva. El club no superó la fase de grupos en sus seis intervenciones y su registro acumulado muestra una dificultad persistente para competir ante rivales de Brasil, Ecuador, Argentina y otros países de la región.

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El cuadro peruano comenzó ganando, pero luego se dejó remontar 4-2 y así se despidió del torneo internacional - Crédito: Pluto TV.

También quedó consolidado como el club peruano con más derrotas en la historia de la competición. El recuento difundido tras el torneo le atribuye 16 caídas en 18 partidos, una marca que lo coloca por encima de JC Sport Girls, que suma 11.

El problema tampoco se limita a los resultados. La institución recibió 69 goles en esos 18 encuentros, con un promedio cercano a cuatro por partido. A ello se suman 10 derrotas por una diferencia de tres tantos o más, el mayor registro entre los representantes peruanos en la Copa Libertadores Femenina. Las estadísticas señalan fallas estructurales, sobre todo en la capacidad para resistir los pasajes de mayor presión y sostener partidos cuando el marcador se equilibra.

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La participación de Universitario en la Copa Libertadores 2026

El recorrido comenzó el 15 de octubre con una derrota por 1-0 frente a Palmeiras en el Estadio Banco Guayaquil. Brena Carolina anotó el único gol del partido a los 15 minutos. El resultado mantuvo a Universitario con vida en la tabla, aunque el desarrollo mostró la superioridad del elenco brasileño, que tuvo mayor control de la pelota y generó más situaciones de gol.

La segunda jornada, el 18 de octubre, dejó la eliminación anticipada. Independiente del Valle se impuso por 4-2 con un autogol de Stephanie Lacoste y anotaciones de Nicole Charcopa, Karol Murcia y Karen Páez. Pierina Núñez marcó los dos goles de Universitario, pero la reacción ofensiva no compensó los desajustes en defensa. El cuadro peruano quedó sin posibilidades de avanzar antes de disputar su último encuentro.

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El cuadro 'crema' dio pelea, pero no pudo evitar la derrota por 4-2 y quedó sin chances de clasificación a falta de un partido - Crédito: Conmebol.

El 21 de octubre, ante Belgrano, Universitario tuvo la oportunidad de despedirse con una victoria. Karen Araya abrió el marcador y luego anotó el 2-2 apenas comenzó el segundo tiempo. Sin embargo, Belgrano respondió de inmediato: Alaides Paz devolvió la ventaja al equipo argentino y Florencia Ceballos completó su triplete en el descuento para el 4-2 definitivo.

La campaña acabó con cuatro goles a favor, nueve en contra y ningún punto. Palmeiras lideró el Grupo B con siete unidades, seguido por Independiente del Valle con cinco. Belgrano terminó tercero con cuatro y Universitario cerró la tabla. El desafío para el cuadro ’crema’ será evitar que la clasificación continental vuelva a representar solo una recompensa doméstica, sin herramientas suficientes para competir fuera de Perú.

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